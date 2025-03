Pourquoi vous serez jaloux des Français ce week-end

Ce samedi, une éclipse partielle du soleil sera en théorie visible dans toute la Suisse. Mais elle sera moins timide en France. Dommage.

Enfin, visible… Disons qu'il faudra avoir de bons yeux et un peu d’imagination. En effet, la lune commencera à se déplacer devant le Soleil à 11h17 et le point culminant de l’obscurcissement sera atteint à 12h04 pour couvrir... 14% du soleil. Ce qui donnera lieu à un soleil «légèrement mordu», si l'on en croit l'astrophysicienne interrogée par Le Temps.

Parce que, pendant que, chez nous, le spectacle ressemblera à un simple coup de dent sur un biscuit, en France, ils auront droit à quelque chose d’un peu plus sérieux. Selon Le Figaro, l’éclipse solaire partielle débutera un peu avant 11 heures du matin à Brest avec 32,5% du soleil caché par la lune, et ce pendant près de deux heures. Puis, plus à l’Est, près de 30% du soleil sera caché à Caen, 25,1% à Lille, 23,5% à Paris ou encore 16% à Lyon.

Mais ce n'est pas tout. Certaines régions du globe auront le privilège d'apercevoir un phénomène ô combien glaçant et spectaculaire: les «cornes du diable». Mais nul besoin de paniquer, il ne s'agit pas là de l'ouverture d'un portail vers les enfers, mais simplement d'un effet d'optique, qui s'obtient par l'occultation partielle du disque solaire par la Lune et l'horizon. Pour obtenir cette lumière rouge, il faut que l'éclipse se produise au moment du lever ou du coucher du Soleil.

Voici à quoi ressemblent les Cornes du diable dans le ciel, lors d'une éclipse partielle du soleil. Image: x

Bref, si vous comptiez impressionner vos amis avec l’éclipse de l’année, il va peut-être falloir revoir vos ambitions. Ou attendre la prochaine.

(sia)