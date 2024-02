Un vol Easyjet aurait failli se crasher dans le Léman

Un avion d'Easyjet reliant Edimbourg à Genève a frôlé la catastrophe, volant trop bas à l'atterrissage. Les pilotes ont réagi rapidement.

Plus de «Suisse»

Un avion de la compagnie Easyjet qui reliait le 5 novembre dernier Edimbourg à Genève a échappé de peu à la catastrophe en volant beaucoup trop bas lors de la phase d'atterrissage. Les pilotes ont remis les gaz au dernier moment pour redresser l'appareil, qui transportait 157 passagers, et éviter qu'il ne percute les eaux du lac Léman, révèle la Tribune de Genève mardi.

Le Service suisse d'enquête et de sécurité (Sese) a publié un rapport de première information sur ces faits le 16 janvier dernier. Ce document «ne saurait être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave», souligne l'organisme qui enquête sur les accidents et incidents de trains, d'avions et de bateaux. Le rapport préliminaire du Sese signale succinctement que:

«Lors de l'approche de la piste 22, l'avion est descendu nettement en dessous de l'alignement de descente et l'équipage de conduite a entamé une remise des gaz.»

Selon la Tribune de Genève, qui base son article sur des données trouvées sur des sites de sources ouvertes, dont «adsbexchange.com», l'Airbus A320, à 12 kilomètres de la piste de Cointrin, se trouvait à une altitude de 230 mètres par rapport au Léman «une remise de gaz de dernière seconde a évité qu’un Airbus ne plonge dans le lac», estime le quotidien, alors qu'il aurait dû, à ce moment-là, voler à 750 mètres au-dessus des eaux. (jah avec ats)