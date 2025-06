Les super-riches pourront bientôt voler au-dessus des nuages dans ces cabines de luxe. Image: Swiss International Air Lines Ltd., shutterstock, imago

Voici à quoi va ressembler la nouvelle «première classe de luxe» de Swiss

Certaines compagnies aériennes lancent une première classe encore plus luxueuse. L'objectif? Se sentir comme dans un jet privé. Swiss proposera des cabines de ce genre à partir de cet automne.

Kendra Kotas Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Imaginez: un chauffeur vous prend en charge à votre domicile et vous conduit jusqu'à l'aéroport où, avant l'embarquement, vous pouvez profiter d'un salon privé ou d'un spa. Une fois à bord, on continue à vous chouchouter. Des menus dignes des chefs étoilés, un pyjama de designer et un lit king-size. Sans oublier une cabine privé avec cinq fenêtres.

Voilà ce qui attend les clients d'Air France qui réservent un vol «La Première», détaille la NZZ. La compagnie française propose cette catégorie améliorée depuis le mois de mars.

Redéfinition de la première classe

Et plusieurs compagnies autour du globe cherchent à redéfinir la première classe. Les sièges y sont moins nombreux, donc plus exclusifs. Elle n'est alors pas seulement «un peu» plus luxueuse que la classe affaires, mais «beaucoup» plus - et aussi beaucoup plus cher.

Ainsi, un aller-retour à l'automne prochain dans la nouvelle classe d'Air France entre Paris et Los Angeles coûtera environ 19 000 francs. En comparaison, comptez «seulement» 9000 francs pour un Zurich-Los Angeles avec Swiss à la même période.

La raison de cet écart? Le vol Swiss fait encore partie de l'ancienne génération en la matière.

Nouvelle cabine tout confort pour Swiss

Swiss demeure la seule compagnie au monde à proposer une première classe dans chacun de ses long-courriers. Elle souhaite désormais, elle aussi, lancer une offre «de luxe». De nouveaux avions de type Airbus 350 entreront en service à l'automne. Ils seront équipés de cabines inédites.

Le lit double pour les couples mesure deux mètres de long. Image: Swiss International Air Lines Ltd.

Ces compartiments mesurent 2,4 mètres carrés et on pourrait les confondre avec une chambre d'hôtel. Pour les couples, une offre avec un lit double est prévue. La cabine Swiss Senses s'inspire de la Allegris de Lufthansa. Le Boeing-777 devrait abriter quelque chose de plus luxueux encore. Car avec le «Triple Seven», Swiss desservira la côte ouest américaine, et ses passagers au porte-monnaie particulièrement bien garni.

Désir de «plus d'exclusivité et d'individualité»

La compagnie helvétique mise tout particulièrement sur les super-riches. Ceux qui, sinon, voyageraient en jet privé. Elle s'en explique à la NZZ am Sonntag:

«Nous observons qu'une part croissante de notre clientèle - en particulier dans le segment premium - souhaite davantage d'exclusivité et d'individualité».

Ce à quoi on s'attend, en somme, lors d'un voyage en jet privé:

«Et nous mettons tout en œuvre pour répondre à cela».

Les tarifs de cette catégorie ultra-luxe n'ont pas encore été dévoilés. Les prix des produits première classe devraient toutefois probablement grimper. Reste désormais à savoir quel genre de privilégiés pourra s'offrir de tels vols.

Benjamin Smith, le patron canadien du groupe franco-néerlandais Air France-KLM, a récemment déclaré dans une interview au Wall Street Journal:

«Nous assistons à une explosion du nombre de passagers en première classe. Ils ne s'y trouvent pas nécessairement pour des raisons professionnelles, mais parce qu'ils veulent vivre une expérience».

Selon lui, il y a aussi des réservations de quatre places pour une seule personne:

«L'idée, c'est de garantir une totale intimité. C'est assez nouveau, et mieux que dans un jet».

Et cette astuce reste également plus avantageuse que de louer un petit avion privé.

Réserver plusieurs places reste plus avantageux que de louer un jet privé. Image: pilatus-aircraft.com

Swiss se réserve le droit de déterminer si elle permettra la pratique:

«On est en train de régler les derniers détails à propos de la commercialisation des sièges, sachant qu'il y aura dans tous les cas davantage de variantes qu'aujourd'hui»

Ce qui est sûr, c'est que les clients fortunés des vols privés seraient des hôtes rentables. Car ils ont un fort attrait pour les longs trajets. Lors de la pandémie de Covid-19 notamment, les trajets en jet ont connu un énorme succès. Bien que l'engouement ait un peu reculé, les prévisions du secteur demeurent encourageantes.

10 000 francs de l'heure pour un jet privé

Une heure en jet privé coûte entre 2500 et 10 000 francs, selon le modèle. Parmi la clientèle de ce service, on ne trouve pas que de millionnaires, mais aussi de personnes gagnant bien leur vie, dans des proportions moindres. Malgré sa petite superficie, la Suisse figure parmi les destinations favorites des jets privés.

En hiver, des touristes brésiliens se rendent par exemple directement à Samedan, point le plus proche pour rallier ensuite les pistes de ski de St-Moritz. Selon l'European Business Aviation Association (EBAA), Genève se classe troisième au niveau européen pour les avions privés. Seuls Paris Le Bourget et Nice le devancent.

Intérêt financier pour les compagnies?

Les compagnies ont-elles un réel intérêt financier à augmenter aussi fortement les prix des sièges les plus à l'avant de l'appareil? Le fondateur du portail Reisetopia, Moritz Lindner, spécialisé dans les voyages de luxe, précise à la NZZ:

«Cela s'inscrit dans la stratégie de segmentation qu'on observe depuis quelque année».

On entend par là que les compagnies souhaitent obtenir de chaque passager le montant maximum qu'il est disposé à payer.

La bascule a commencé avec la Premium Economy. En classe affaires aussi, il existe des prestations supplémentaires payantes:

«Les nouveaux produits de première classe correspondent en quelque sorte au summum de la segmentation. Les compagnies aériennes ont identifié ce qui reste certes une niche, mais une niche très lucrative» Moritz Lindner.

Elles visent avant tout les marchés d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient. «Le marché pour ce type de première classe de luxe existe évidemment aussi en Europe, mais il est nettement plus petit. Et donc, rien que pour cela, ce ne serait pas rentable», explique Moritz Lindner. Swiss et Lufthansa souhaitent désormais concurrencer Emirates, la japonaise ANA, Singapore Airlines et Air France.

Traduit et adapté par Valentine Zenker