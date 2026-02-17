faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
AVS

L'AVS et l'AI bouclent 2025 dans les chiffres noirs

La fortune g
Image d'archivesKeystone

L'AVS et l'AI bouclent 2025 dans les chiffres noirs

Le fonds de compensation compenswiss a enregistré un rendement net de 6,34% l'an dernier. Les actions, l'or et les effets de change expliquent ce bon résultat.
17.02.2026, 11:0017.02.2026, 11:09

L'AVS et l'AI bouclent l'année 2025 dans les chiffres noirs. Un rendement net de 6,34% a été enregistré, indique mardi le fonds de compensation AVS/AI/APG compenswiss. Il craint toutefois que la 13e rente AVS ne plombe les caisses.

Le montant total de la fortune gérée par compenswiss s'élevait fin 2025 à 50,6 milliards de francs, contre 46,1 milliards l'année précédente, indique-t-il dans un communiqué. Le rendement net a atteint 6,34%, contre 7,33% fin 2024.

Commentaire
Quelqu'un devra bien payer: la 13ᵉ rente et l'armée vont faire mal

Les actions, l'or et les effets de change expliquent ce bon résultat. Ce dernier ne suffira cependant pas à couvrir les dépenses de 2026, prévient le fonds de compensation.

Financement en cours de discussion

La 13e rente AVS, qui sera versée pour la première fois en décembre 2026, plombe passablement les caisses. Des réserves de liquidités de 2 milliards de francs ont été constituées à cet effet.

L'Office fédéral des assurances sociales anticipe des déficits de répartition de plus en plus importants. Le financement exact de cette rente est en cours de discussion au Parlement. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Accident ou geste délibéré? La justice s'empare de l'incendie de Lausanne
Le Ministère public vaudois aurait ouvert une enquête pénale après l'incendie de dimanche soir en gare de Lausanne. Un engin pyrotechnique lancé depuis un train de supporters du Servette FC serait de fait en cause.
Le Parquet vaudois aurait déjà ouvert ce lundi un dossier pénal concernant l'incendie survenu dimanche soir en gare de Lausanne, qui paralyse le trafic ferroviaire sur l'arc lémanique depuis le moment des faits ou dimanche soir, affirme 20 minutes.
L’article