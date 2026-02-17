faible pluie
Incendie CFF: Vaud et Genève infligent des sanctions

Servette&#039;s supporter light smoke flare during the UEFA Europa League group G soccer match between Switzerland&#039;s Servette FC and Italy&#039;s AS Roma, at the Stade de Geneve stadium, in Genev ...
Les autorités rappellent que l'utilisation d'engins pyrotechniques est réglementée (image d'archives).Image: KEYSTONE

Incendie CFF: Vaud et Genève infligent des sanctions

Les autorités ont activé le mécanisme de sanction à l'encontre des supporters du Servette FC et du Lausanne-Sport après l'incendie survenu en gare de Lausanne. Une enquête pénale est également ouverte.
17.02.2026, 10:4817.02.2026, 10:48

Les cantons de Vaud et Genève ainsi que la Ville de Lausanne ont fermement condamné les déprédations en lien avec l’usage d’engins pyrotechniques qui ont eu lieu dimanche en gare de Lausanne à la suite du derby lémanique. Des sanctions ont été prises à l’encontre des supporters.

L'incendie vraisemblablement provoqué par un engin pyrotechnique utilisé par des supporters du Servette FC a ravagé des câbles électriques en gare de Lausanne au moment du départ du train spécial. Il a entraîné de graves perturbations ferroviaires, déplorent mardi les deux cantons et la Ville de Lausanne dans un communiqué commun.

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi

Peu avant, des supporters lausannois avaient déjà fait usage d'engins pyrotechniques en direction des forces de l'ordre à la sortie du match. Ces actes de déprédation impactent les déplacements de plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis dimanche soir.

Poursuites pénales et sanctions financières

En réponse, les autorités ont activé le dispositif Progresso, le mécanisme cantonal de sanctions en cascade contre la violence dans le sport. Le Servette FC est frappé d'une sanction de niveau 2: contrôles renforcés par vidéosurveillance lors des deux prochains matchs et obligation de dialoguer avec les autorités pendant trois rencontres.

Le Lausanne-Sport écope, lui, d'une sanction de niveau 1, impliquant un dialogue obligatoire avec les autorités avant et après chaque match sur les trois prochaines parties. Une enquête pénale est par ailleurs ouverte pour identifier les auteurs des dégradations en gare. Ils s'exposent à des poursuites pénales et à des sanctions administratives.

Cet objet serait à l'origine du chaos ferroviaire en Suisse romande

Les autorités rappellent que l'utilisation d'engins pyrotechniques est réglementée – à savoir interdite sauf le 1er août – dans l'espace public et dans les espaces privés tels que le stade de la Tullière. Leur utilisation peut engager la responsabilité civile des auteurs et faire l'objet de poursuites pénales en cas de lésions corporelles ou dommage à la propriété. Elle engage également des sanctions financières pour les clubs.

Il est impératif que l'interdiction de ces engins pyrotechniques soit désormais respectée. Les autorités appellent la Swiss Football League à prendre ses responsabilités pour sanctionner plus durement les clubs à l'instar de ce qui se pratique dans le cadre des matchs UEFA.

Vers un billet nominatif?

Les autorités en profitent pour appeler l'ensemble des acteurs – clubs, associations, CFF, Swiss Football League – à prendre leurs responsabilités. Elles annoncent leur volonté de durcir encore le cadre légal via le Concordat sur la violence dans le sport. Elles regrettent également le refus récent du Parlement fédéral d'instaurer le billet nominatif.

«Cette paralysie qui touche Lausanne et toute l'agglomération doit servir d'alarme à tous les parlementaires qui ont refusé d'introduire ce billet pour les supporters violents», a commenté le municipal lausannois de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand.

Les billets personnalisés pourraient être abandonnés

Enfin, les autorités vaudoises et lausannoises travaillent avec le Lausanne-Sport pour l'utilisation de bus dédiés au transport de supporters afin de limiter les perturbations lors des cortèges les jours de match. Cette solution est à bout touchant, affirme le communiqué. (jzs/ats)

