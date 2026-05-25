beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Bâle-Campagne

Un adolescent de 13 ans vole la voiture familiale et fait un accident

Un adolescent de 13 ans vole la voiture familiale et provoque un accident

Un garçon de 13 ans a perdu le contrôle de la voiture familiale lors d’une virée nocturne à Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne.
25.05.2026, 13:1825.05.2026, 13:18
Das Logo der Polizei Basel Landschaft auf einer Uniform an einer Medienkonferenz zur Polizeilichen Kriminalstatistik sowie zur Verkehrsunfallstatistik des Kantons Basel-Landschaft, in Liestal, am Frei ...
Le véhicule a terminé sa course contre un bâtiment, mais les deux adolescents à bord sont sortis indemnes.Image: KEYSTONE

Un adolescent de 13 ans a provoqué un accident dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une virée nocturne à Pratteln (BL). La voiture familiale a été fortement endommagée. Personne n’a été blessé, a indiqué lundi la police de Bâle-Campagne.

L’accident s’est produit peu après 03h00. Le conducteur de 13 ans circulait au volant du véhicule, qu’il avait auparavant dérobé à son domicile. Le jeune conducteur a roulé sur un îlot de circulation et a perdu le contrôle de la voiture dans le virage à droite qui suivait.

Le véhicule a traversé la voie opposée avant de percuter le mur d’un bâtiment. Sous la violence du choc, la voiture a été projetée sur la chaussée, où elle s’est immobilisée, lourdement endommagée. Le conducteur et sa passagère, également âgée de 13 ans, sont sortis indemnes de l’accident.

Une entreprise de dépannage a dû évacuer le véhicule. Le ministère public des mineurs de Bâle-Campagne a ouvert une procédure. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
3
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Fribourg-Gottéron est sacré champion de Suisse!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Où sont passés les 150 000 francs destinés aux victimes de Crans-Montana
Les quelque 150 000 francs de recettes du concert de solidarité «Aux cœurs de Crans», organisé en faveur des victimes du drame de Crans-Montana, n’ont jusqu’à présent jamais été versés aux personnes concernées. Les organisateurs gardent le silence.
Le concert de solidarité «Aux cœurs de Crans» s’est tenu le 22 avril, à Lausanne. Il y a plus d'un mois déjà. Mais, selon le Tages-Anzeiger, les recettes de l'événement — destinées aux victimes de Crans-Montana — n’ont toujours pas été reversées à ces dernières.
L’article