bien ensoleillé23°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

La Suisse fête les 25 ans de la «boîte à bébé»

La Suisse fête les 25 ans de la «boîte à bébé»

Une personne depose une poupee bebe dans la boite a bebe de l&#039;hopital de Sion (Valais), lundi 1er fevrier 2016. L&#039;hopital du Valaisaujourd&#039;hui a installe une boite a bebe; cest la huiti ...
La boîte à bébé de Sion, ici avec un enfant factice lors de sa mise en service en 2016. Image: KEYSTONE
La Suisse célèbre les 25 ans de la création de la première «boîte à bébé» à Schwytz. Le dispositif a permis de sauver la vie de 31 nouveaux-nés en un quart de siècle.
09.05.2026, 18:2209.05.2026, 18:22

En 25 ans depuis la mise en place de la première «boîte à bébé» de Suisse à Einsiedeln (SZ), 31 nouveaux-nés ont été déposés anonymement dans des installations de ce type, sur huit sites différents. Autant de vies sauvées, pour un bilan positif.

Pour éviter les drames

La mise en place des «boîtes à bébé» en Suisse avait été une réaction à la découverte de deux nourrissons abandonnés et décédés en 1999, près d'Einsiedeln et à Bâle, a rappelé l'Aide suisse pour la mère et l'enfant (ASME), à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de cette fondation particulière. La première «boîte à bébé» de Suisse, inaugurée le 9 mai 2001 à Einsiedeln dans le canton de Schwytz, faisait partie des dix premières au monde.

A propos du canton de Schwytz 👇

Elle fait une chute morelle en faisant de l'escalade à Schwytz

Ces boîtes ont pour but d’offrir aux femmes en situation d’extrême détresse la possibilité de confier leur enfant de manière anonyme à des professionnels de santé. La mère dépose le nouveau-né dans un lit chauffé, accessible par un volet situé sur la paroi extérieure d’un hôpital. Une alarme silencieuse avertit le personnel hospitalier au bout de trois minutes.

Une sage-femme prend l’enfant en charge. Le bébé est soigné et confié à des parents d’accueil après quelques jours. Une adoption n’est possible qu’au plus tôt un an après le placement. Les parents biologiques ont le droit de réclamer leur enfant jusqu’à la finalisation de l’adoption.

Les mères se signalent souvent a posteriori

Selon l'ASME, les statistiques confirment ce bilan positif: au cours des cinq années précédant l'ouverture de la première «fenêtre à bébé», de 1997 à 2001, 13 nouveaux-nés abandonnés ou tués ont été enregistrés en Suisse. Mais au cours des cinq dernières années, de 2021 à 2026, il n'y a plus eu un seul cas de ce type.

En parlant de bébés 👇

La nounou tue leur bébé: ces Romands remportent une bataille judiciaire

La moitié des mères qui ont déposé leur enfant dans une «boîte à bébé» se sont manifestées spontanément par la suite. Elles ont soit réclamé la restitution de leur enfant, soit laissé des informations sur ses origines.

Il existe actuellement huit installations de ce type en Suisse, à Bâle (BS), Bellinzone (TI), Berne, Davos (GR), Olten (SO), Sion (VS), Zollikerberg (ZH) et Schwyz (SZ). La boîte de Schwyz a remplacé celle d’Einsiedeln en 2025. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
«Il s'en prenait aux bébés»: attaque au couteau à Annecy
1 / 7
«Il s'en prenait aux bébés»: attaque au couteau à Annecy
Une terrible agression a eu lieu dans un parc d'Annecy le 8 juin 2023. L'agresseur s'en est pris à des enfants. Une scène filmée a fait le tour du web et raconte l'horreur. Au départ l'homme semble regarder les lieux, tourne autour...
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Leur bébé dans les bras, ils ont voulu faire le sommet
Video: facebook
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chavrier «licenciée», audit bloqué, ville saisie: la tourmente est totale
La FAD annonce le licenciement de Séverine Chavrier, la directrice de la Comédie de Genève, alors que Romain Jordan, son avocat, obtient de la justice le blocage de l’audit RH portant sur le climat de travail et qu'il annonce «déposer une plainte» auprès du maire de Genève.
La Fondation d’art dramatique de Genève (FAD) annonce ce vendredi 8 mai via l'agence Keystone-ATS le licenciement de la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier. La décision a été prise dans la matinée à la majorité du conseil de la FAD, dont le président Philippe Juvet a été élu cette semaine. Elle a été relayée à l'ensemble du personnel sans que l’intéressée en ait été informée, précise cette dernière. La FAD, qui est l'employeur de Séverine Chavrier, ne fait pas d'autre commentaire.
L’article