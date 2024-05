La nouvelle UBS est-elle trop puissante? Monsieur Prix s'inquiète

Traduit et adapté par Tanja Maeder

Le secteur bancaire suisse devrait prochainement figurer en tête de la liste des priorités du Surveillant des prix. Jusqu'à présent, il n'est intervenu que sporadiquement sur ce marché; il s'est surtout occupé des frais bancaires. Quelques dizaines de plaintes lui parviennent chaque année. Récemment, Stefan Meierhans a critiqué le fait que les banques ne revoient pas à la baisse les frais bancaires qu'elles ont toujours augmentés ces dernières années, et ce malgré des revenus d'intérêts plus élevés.

Il se réfère à cet égard au droit en vigueur. La loi sur la surveillance des prix stipule en effet que le Surveillant des prix peut intervenir sur les tarifs des entreprises en position de force sur un marché, si la concurrence ne joue pas suffisamment. Si, par exemple, la puissante UBS devait soudainement exiger des taux d'intérêt excessifs de la part des entreprises qui lui empruntent de l'argent, parce qu'elle n'a plus à craindre la concurrence, Stefan Meierhans – alias Monsieur Prix – pourrait intervenir.

Le Surveillant des prix Stefan Meierhans siège d'office à la Commission de la concurrence avec une voix consultative et a donc également participé à l'élaboration du rapport. Il reste silencieux sur le contenu du document et sur ses exigences. Mais il annonce déjà qu' à l'avenir, il surveillera de près UBS.

«Certaines banques se concentrent davantage sur les opérations générales avec la clientèle, tandis que d'autres se spécialisent dans la clientèle privée ou les hypothèques. C'est pourquoi il faut regarder de près où une fusion ne pose pas problème et où d'éventuels problèmes pourraient survenir».

Dans une interview accordée à CH Media (éditeur de watson) il y a un an, Laura Baudenbacher expliquait pourquoi une analyse détaillée est nécessaire:

On sait quand aura lieu la fusion entre UBS et Credit Suisse

Ce document contenant les recommandations détaillées de la Comco se trouve depuis des mois à la Finma. Comme l'a communiqué l'agence de presse Reuters, la présidente de la Comco y suggère une étude approfondie du pouvoir de marché de la nouvelle «banque monstre». Certains aspects doivent être examinés de plus près, par exemple la domination d'UBS sur le marché des obligations.

Le sauvetage de Credit Suisse devait aller vite. Si vite que la Finma, l'autorité de surveillance des marchés financiers, a approuvé la fusion entre les deux grandes banques UBS et Credit Suisse en mars 2023 – et a freiné la Commission de la concurrence (Comco). Celle-ci examine normalement chaque fusion de manière approfondie. Si elle constate une «position dominante» qui nuit à la concurrence, les autorités peuvent interdire la fusion ou imposer des conditions.

Stefan Meierhans est Monsieur Prix depuis 2008. On lui doit notamment l'introduction des billets dégriffés par les CFF.

