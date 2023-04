Barack Obama pose ses valises en Suisse ce week-end

Mais pas sûr que le président américain Barack Obama ait le temps de gambader joyeusement sur les sommets suisses. Getty Images Europe

L'ancien président américain se trouvera ce samedi au Hallenstadion à Zurich, pour une soirée sobrement baptisée «An evening with President Barack Obama» («Une soirée avec Barack Obama»). Logique, on a envie de dire.

Au menu de cette soirée digne qui coche toutes les cases du parfait post sur LinkedIn?

L'annonce avait été faite fin mars: Obama débarque au Hallenstadion de Zurich de Benjamin Weinmann / ch media

Une série de «rencontres et performances», des invités surprise «exceptionnels», et qui «célèbrent et approfondissent des thèmes tels que la créativité, la responsabilité entrepreneuriale, le leadership et la transformation par l'action», indique la société expansion.space, organisatrice de la soirée.

La société expansion.space est une division de Streetlife International, basée en Allemagne. Elle organise des concerts et des «expériences événementielles immersives». Elle se décrit comme une «plateforme pour les alphas et les omégas, les illuminés qui conduisent le changement et font bouger les gens», peut-on lire sur le site internet de la société».

Barack Obama discutera de ces sujets avec l'animateur Klaas Heufer-Umlauf, présentateur de télévision allemand.

S'il compte se promener autour du lac de Zurich, faire le plein de chocolat et profiter de nos montagnes, une fois la conférence terminée, l'ancien président devra le faire rapidement: il est attendu le 1er mai à Amsterdam, puis le 3 mai à Berlin. (mbr/ats)