La petite localité de Stunden (BE) se voit secouée par la découverte d'un club érotique (image prétexte). Image: Imago

«Nous ne voulons pas de sex-club ici!»: ce village suisse s'inquiète

Un club échangiste s’invite dans un quartier résidentiel de Studen (BE), provoquant l’émoi. Les autorités, alertées par un riverain, tentent de faire cesser une activité qu’elles jugent illicite.

Comme le rapporte Le Journal du Jura, la découverte d’un club échangiste au cœur d’un quartier résidentiel de Studen (BE) a provoqué une vive émotion parmi les habitants et les autorités locales. Installé discrètement au-dessus d’une menuiserie, l’établissement a été signalé par un riverain, forçant la municipalité à réagir.

Des chambres destinées à des «heures érotiques» et des soirées sexuelles étaient proposées en ligne, à la location, comme dans un hôtel. Face à la polémique, les annonces ont été retirées sur ordre de la commune, qui conteste la légalité de cette activité dans une zone strictement résidentielle. Interrogé par Le Journal du Jura, un conseiller communal a déclaré:

«Nous ne voulons pas de sex-club ici!»

Un projet initialement validé

A l’origine, le locataire avait obtenu l’autorisation communale de transformer un dépôt en espace événementiel. Mais pour les autorités, un club échangiste relève «d'une activité liée à l’industrie du sexe», interdite dans le secteur.

Le service des constructions a donc sommé le responsable de cesser toute activité, sans pour autant clore définitivement le débat juridique. Roland Känel, responsable des Constructions de Studen, indique:

«Les prochaines semaines diront si un club échangiste est compatible avec cette zone. Ce n’est pas un bordel en soi, mais il pourrait facilement le devenir si des chambres étaient louées pour des services d’escort.» Propos recueillis par Le Journal du Jura

La propriétaire de l’immeuble affirme ignorer l’existence du club et assure qu’elle n’aurait jamais consenti à une telle activité. De son côté, le menuisier locataire, qui sous-loue les lieux, se dit embarrassé et craint pour sa réputation. Il nie toute implication directe.

Un débat juridique en suspens

La commune doit désormais trancher: un club échangiste peut-il être considéré comme un espace événementiel? La préfète Franziska Steck rappelle que toute modification d’usage doit être autorisée, surtout si elle perturbe le voisinage, et que seule une «activité silencieuse» peut être admise en zone résidentielle.

D'après Le Journal du Jura, le maire, Heinz Lanz, bien qu'opposé à ce type d'activité, admet que la loi pourrait limiter les marges de manœuvre de la municipalité. Il entend cependant faire le nécessaire pour que le club reste fermé et conclut:

«Sinon, on risque de voir surgir des protestations»

(ysc)