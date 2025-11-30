La fusion de trois communes échoue dans le Jura bernois

Les habitants de Loveresse ont rejeté la fusion avec Reconvilier et Saules, mettant fin au projet de commune à trois. Les deux autres communes poursuivent toutefois le processus pour créer Clairval d’ici 2027.

Un projet de nouvelle commune de plus de 3000 habitants dans le Jura bernois a échoué dimanche dans les urnes. Si les citoyens de Reconvilier et de Saules ont accepté la fusion, ceux de Loveresse ont en revanche nettement refusé.

«Les citoyens de Loveresse craignaient une perte d'identité de leur village» Jean-Michel Hirschi, président du groupe de travail intercommunal (GTI) Keystone-ATS

«Les citoyens de Loveresse craignaient une perte d'identité de leur village», a expliqué à Keystone-ATS le président du groupe de travail intercommunal (GTI) Jean-Michel Hirschi. La mobilisation a été très forte dans cette commune d'environ 360 habitants avec une participation de quelque 80%, a précisé Jean-Michel Hirschi.

Les opposants au projet de fusion étaient très présents sur le terrain, a ajouté le président du groupe de travail intercommunal. Dans cette commune de la Vallée de Tavannes, le rejet s'est élevé à 77,8%.

La fusion n'est toutefois pas abandonnée, Reconvilier et Saules allant poursuivre le projet à deux. Jean-Michel Hirschi souligne:

«Notre objectif est de mettre en place un processus simplifié pour que la commune fusionnée de Clairval puisse voir le jour au 1er janvier 2027»

