Deux conseillères nationales s'expriment après la votation de dimanche. Image: Keystone

Service citoyen: «Difficile de gagner face au PS et à l'UDC»

L'initiative sur le service citoyen a été méchamment balayée dans les urnes. Seule formation politique en sa faveur, le poids des Vert'libéraux n'aura pas eu grande influence sur le résultat final. La gauche s'en réjouit.

Plus de «Suisse»

La Suisse ne veut pas du service citoyen. Le peuple a décidé de refuser ce projet à 84,2%. Une claque de grande envergure: aucun canton, aucun district, aucune commune même ne l'a accepté.

Les résultats de la journée: Votations: tous sur les résultats de ce dimanche

Au niveau national, c'est simple: c'était les Vert'libéraux contre tous. Pour la figure du parti en Suisse romande, la vaudoise Céline Weber, «les électeurs ont tendance à soutenir les directives de leur parti, alors on partait avec un handicap».

«C'était difficile de gagner face aux deux plus grandes forces du pays, le PS et l'UDC» Céline Weber (PVL/VD)

«Elles se sont retrouvées dans le camp des opposants pour des raisons différentes», précise-t-elle.

Céline Weber. Image: KEYSTONE

La conseillère nationale regrette le sort réservé aux initiants, menés par la dynamique Noémie Roten. «Je reste convaincue que c'était un bon projet, que nous n'avons malheureusement pas su expliquer à la population». Mais elle estime aussi que «la tendance est d'inclure plus les femmes en faveur de la collectivité».

«Ce n'est pas la dernière fois dont nous allons parler de cette thématique» Céline Weber (PVL/VD)

Pour la Vaudoise, des erreurs présentes dans la brochure présentée au peuple auront aussi pu jouer en la défaveur de l'initiative. «Le refus aurait peut-être été moins massif», dit-elle, tout en reconnaissant que cela n'aura en aucun cas changé l'issue du vote, clair et net.

Mobilisation «pour l'égalité»

Du côté des opposants, on se veut satisfait du résultat. La conseillère nationale Clarence Chollet (Verts/NE) se dit même surprise d'un tel refus. Mais «on savait qu'il y avait un vrai problème avec cette initiative», dit-elle. Les premiers sondages laissaient pourtant entrevoir un certain suspense. La mobilisation plus tardive des milieux de gauche, ces dernières semaines, a-t-elle joué un impact?

«Il y a en effet eu une mobilisation des milieux féministes sur la fin, sur la question de l'égalité» Clarence Chollet (Verts/NE)

Keystone

Pour la Verte, le fait d'imposer un service militaire aux femmes est une des raisons principales qui explique ce refus.

«Un service civil ouvert à tout le monde, sur une base volontaire, me semble plus prometteur» Clarence Chollet (Verts/NE)

Les nouvelles de la journée: En direct Le Conseil fédéral en direct ++ Les résultats définitifs sont tombés

S'agit-il d'un vote anti-armée? La Neuchâteloise en doute. «Avec plus de 80% de non, les raisons qui expliquent ce refus sont multiples. Les personnes opposées à l'armée se sont mobilisées, tout comme celle qui pensaient que cette initiative allait l'affaiblir», analyse-t-elle, faisant notamment référence aux arguments de certains UDC. La conseillère nationale voit toutefois des suites pour l'engagement des femmes: