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Ils voulaient dévaliser une bijouterie à Bienne mais ont été arrêtés

La police bernoise veut recruter de nouveaux agents en misant sur une campagne originale (photo symbolique).
Keystone

Ils voulaient dévaliser une bijouterie à Bienne mais ont été arrêtés

Pris en flagrant délit, quatre malfrats ont été arrêts par la police à la suite d'une course poursuite dans le Jura bernois.
30.09.2026, 16:4530.09.2026, 16:47

Quatre hommes soupçonnés d'avoir tenté de dévaliser mardi à l'aube une bijouterie à Bienne ont été arrêtés. Trois à l'issue d'une course poursuite dans le Jura bernois et l'un sur les lieux de la tentative d'effraction.

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La police cantonale bernoise a été alertée mardi vers 04h25 après le déclenchement de l'alarme du magasin à la rue de l’Union à Bienne. Sur place, les agents ont surpris les malfaiteurs en train d'essayer de pénétrer par effraction dans la bijouterie. Un homme a pu être interpellé sur place alors que trois autres ont pris la fuite sans butin à bord d’une voiture.

Après avoir tourné dans la Ville de Bienne, les fuyards ont pris la direction du Jura bernois en empruntant la route de Reuchenette, puis l'A16. A Tramelan, le véhicule a finalement été abandonné, les trois occupants prenant la fuite à pied. Un chien de police et deux drones ont été engagés par les forces de l'ordre.

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Les trois auteurs ont finalement pu être repérés et interpellés sous la menace de l’arme de service alors qu’ils étaient à proximité de la lisière de la forêt. Ils n’ont pas opposé de résistance. Tous les auteurs présumés sont âgés de 20 ans, ont précisé le Ministère public régional Jura bernois-Seeland et la police. (ats)

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