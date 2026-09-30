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Ils voulaient dévaliser une bijouterie à Bienne mais ont été arrêtés

Pris en flagrant délit, quatre malfrats ont été arrêts par la police à la suite d'une course poursuite dans le Jura bernois.

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Quatre hommes soupçonnés d'avoir tenté de dévaliser mardi à l'aube une bijouterie à Bienne ont été arrêtés. Trois à l'issue d'une course poursuite dans le Jura bernois et l'un sur les lieux de la tentative d'effraction.

La police cantonale bernoise a été alertée mardi vers 04h25 après le déclenchement de l'alarme du magasin à la rue de l’Union à Bienne. Sur place, les agents ont surpris les malfaiteurs en train d'essayer de pénétrer par effraction dans la bijouterie. Un homme a pu être interpellé sur place alors que trois autres ont pris la fuite sans butin à bord d’une voiture.

Après avoir tourné dans la Ville de Bienne, les fuyards ont pris la direction du Jura bernois en empruntant la route de Reuchenette, puis l'A16. A Tramelan, le véhicule a finalement été abandonné, les trois occupants prenant la fuite à pied. Un chien de police et deux drones ont été engagés par les forces de l'ordre.

Les trois auteurs ont finalement pu être repérés et interpellés sous la menace de l’arme de service alors qu’ils étaient à proximité de la lisière de la forêt. Ils n’ont pas opposé de résistance. Tous les auteurs présumés sont âgés de 20 ans, ont précisé le Ministère public régional Jura bernois-Seeland et la police. (ats)