Une femme a perdu la vie tôt dimanche matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute A2 près de Muttenz (BL) Keystone

Collision mortelle sur l’autoroute A2 près de Muttenz

Dimanche matin, une collision impliquant plusieurs véhicules sur l’A2 à Muttenz (BL) a coûté la vie à une femme. L’autoroute a été temporairement fermée en direction de Berne/Lucerne le temps des opérations de sec

Plus de «Suisse»

Une femme a perdu la vie tôt dimanche matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute A2 près de Muttenz (BL). Plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision, a indiqué la police de Bâle-Campagne contactée par l'agence de presse Keystone-ATS.

Selon un porte-parole, l'accident s'est produit peu avant 04h00 sur l'A2 à Muttenz, en direction de Berne/Lucerne. D'après les informations disponibles, plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision. Une jeune femme est décédée sur les lieux de l'accident. L'identité de la victime n'avait pas encore été établie dimanche matin.

Selon les informations de la police, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. D'après Alertswiss, l'A2 en direction de Berne/Lucerne était fermée jusqu'à la bretelle de Pratteln. La fermeture devait être levée vers 10h00. (tib/ats)