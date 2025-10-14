bien ensoleillé12°
Beat Jans s'est exprimé sur la manifestation pro-palestinienne à Berne

Beat Jans a souligné à Luxembourg le taux élevé de renvois de requérants déboutés de Suisse en comparaison européenne (archives).
Beat Jans a condamné les violences survenues samedi 11 octobre à Berne.Keystone

Le ministre de la Justice a condamné fermement les violences survenues samedi dans la capitale suisse. Il appelle à une application stricte du droit pénal et n’exclut pas un durcissement législatif.
14.10.2025, 18:3214.10.2025, 18:32

«La violence contre des personnes et des biens n’est pas acceptable pour exprimer une opinion», a déclaré le conseiller fédéral Beat Jans en marge d’une réunion du Conseil Schengen à Luxembourg. Il condamne fermement les violences survenues samedi à Berne lors d’une manifestation pro-palestinienne.

«Il existe pour cela d’autres moyens, pacifiques»
Beat Jans, conseiller fédéral

Interrogé sur les appels à durcir les mesures contre les milieux d’extrême gauche, le socialiste a indiqué que le Conseil fédéral «examinera la question en temps voulu».

Chaos dans la rue: «Il faut traiter les antifas comme les hooligans»

Durcissement législatif

«Un tel renforcement pourrait nécessiter des modifications législatives», a-t-il précisé. D’ici là, il est «important d’exploiter pleinement les possibilités juridiques existantes». Le Code pénal permet déjà de poursuivre les actes d’incendie volontaire, les violences, ainsi que les atteintes à la paix publique. «La poursuite pénale doit désormais être engagée de manière cohérente», a insisté Beat Jans.

Le conseiller fédéral participait à Luxembourg à une réunion consacrée à la révision du règlement de l’agence européenne Frontex. Les discussions ont également porté sur les renvois vers la Syrie et la situation humanitaire à Gaza. (ag/ats)

