90 victimes de traite humaine identifiées dans le canton de Berne

Gebaeude der alternativen Wohnsiedlung Anstadt fotografiert vor ein Polizist, am Donnerstag, 15. Mai 2025, in die Umgebung der alternativen Wohnsiedlung Anstadt in Bern. Auf der Suche nach Tresordiebe ...
L'enquête a commencé en mars 2023.Keystone
Une vaste affaire de traite d’êtres humains impliquant près de 90 victimes a été mise au jour en Suisse. Au cœur du réseau, une ressortissante chinoise soupçonnée d’avoir organisé un système d’escortes dans plusieurs cantons devra répondre de ses actes devant la justice.
17.10.2025, 17:2117.10.2025, 17:21

90 victimes impliquées dans une affaire internationale de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution ont été identifiées par la police bernoise. L'une des accusées devra répondre de ses actes devant la justice.

Un braquage à domicile fait deux blessés

L'enquête a commencé en mars 2023. Quatre mois plus tard, une ressortissante chinoise titulaire d'un permis de séjour valable a été interpellée à Bâle, indiquent la police et le Minsistère public vendredi.

Elle aurait recruté des femmes en ligne avant de les placer dans des appartements et des chambres d'hôtel, principalement dans les cantons de Berne et de Bâle-Ville. Les victimes se voyaient proposer des clients pour le travail du sexe ou étaient mises en relation avec des adresses privées par le biais d'un service d'escortes.

Elle sauve les victimes d'esclavage moderne en Suisse et raconte

Sept victimes présumées ont été interrogées. La police a identifié 83 femmes âgées de 37 à 67 ans. La plupart d'entre elles possédaient un passeport chinois et un permis de séjour espagnol. (mbr/ats)

