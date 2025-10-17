en partie ensoleillé12°
Bâle: Un braquage à domicile fait deux blessés

Les faits sont survenus vers 23h30 dans un appartement situé au 1er étage d&#039;un immeuble, indique la police de Bâle-Campagne vendredi.
Les faits sont survenus vers 23h30 dans un appartement situé au 1er étage d'un immeuble, indique la police de Bâle-Campagne vendredi (illustration).Keystone
Un couple a été violemment agressé jeudi soir à Oberwil (BL) par trois cambrioleurs armés. Les victimes, âgées de 82 et 39 ans, ont été ligotées et blessées avant que les assaillants ne prennent la fuite.
17.10.2025, 16:4517.10.2025, 16:45

Un homme âgé de 82 ans et une femme de 39 ans ont été braqués par trois cambrioleurs jeudi soir dans un appartement à Oberwil (BL). Ils ont été blessés et ont dû être hospitalisés.

Les faits sont survenus vers 23h30 dans un appartement situé au 1er étage d'un immeuble, indique la police de Bâle-Campagne vendredi. Les trois malfrats masqués ont pénétré dans le bâtiment, puis dans l'appartement. Ils y ont menacé les occupants de leurs armes, les ont ligotés, bâillonnés avant de les dévaliser.

La ville la plus cambriolée de France est aux portes de la Suisse

Le trio a ensuite pris la fuite. Les premières recherches de la police sont restées infructueuses. Un appel à témoins a été lancé. Les indices permettant de les retrouver seront récompensés de 5000 francs, écrit la police cantonale. (mbr/ats)

