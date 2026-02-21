faible pluie
Berne défend un crédit de 600’000 francs pour le Marché-Concours

Berne sort une grosse somme pour participer à... un marché de chevaux

Le Conseil-exécutif du canton de Berne justifie l’enveloppe maximale de 600’000 francs allouée à la participation historique du canton comme hôte d’honneur au Marché-Concours de Saignelégier.
Le Parlement à Berne.

Le Conseil-exécutif bernois a justifié le crédit de 600'000 francs débloqué pour la première participation du canton de Berne comme hôte d'honneur au Marché-Concours de chevaux à Saignelégier (JU) qui a lieu les 8 et 9 août. Il souligne qu'il s'agit d'un investissement qui permettra d'améliorer la visibilité du canton au niveau national.

Ce montant constitue un plafond, précise le gouvernement dans une réponse récemment publiée à une interpellation déposée par des députés UDC du Jura bernois qui s'interrogeaient sur le bien-fondé de ce crédit. Ces élus se posaient la question de savoir si le montant alloué était approprié en période d'austérité.

Le gouvernement voit dans cette participation au Marché-Concours une occasion stratégique de promouvoir le canton de Berne auprès d'un large public et d'obtenir des retombées positives durables pour le tourisme et la création de valeur au niveau régional. Il considère aussi cette participation comme l'occasion de renforcer les liens avec son voisin jurassien.

Le canton de Berne a prévu de faire le déplacement à Saignelégier avec plus d'une centaine de chevaux, ce qui constitue, à ses yeux, un défi en matière de logistique, de sécurité et d'organisation. Les dépenses sont aussi consacrées à la conception du grand cortège, ainsi qu'à l'animation musicale durant la soirée de gala et le banquet officiel qui réunit environ 800 convives.

Les cantons invités lors des précédentes éditions avaient investi des montants moins élevés, compris entre 350'000 et 500'000 francs, ont souligné les signataires de l'interpellation. Ils se demandaient s'il incombait au canton de Berne de financer une soirée de gala ainsi qu'un banquet en tant qu'invité.

Participation historique

La présence du canton de Berne revêt un caractère historique. Pour la première fois en 120 éditions, Berne a reçu une invitation pour être l'hôte d'honneur de cette fête du cheval qui attire à chaque fois quelque 50'000 personnes. Sa participation est liée à la fin de la Question jurassienne avec le transfert de la Ville de Moutier dans le canton du Jura.

Pendant plus d'un siècle, Berne était resté le seul canton à ne pas avoir été invité en tant qu'hôte d'honneur au Marché-Concours. Pour les organisateurs de l'événement, une invitation de Berne n'était pas possible tant que la Question jurassienne n'était pas réglée au niveau institutionnel. (dal/ats)

