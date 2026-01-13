Image d'illustration. Image: KEYSTONE

Cet horodateur polémique va disparaître en Suisse romande

Le gérant d'un hôtel voulait faire payer le parking au sommet du Chasseral. Il vient d'être débouté par la justice bernoise.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté un recours du propriétaire de l'Hôtel Chasseral, qui prévoyait d'installer des horodateurs sur le parking de l'établissement. Il ne pourra pas non plus aménager deux nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées.

La commune de Nods (BE) avait formellement autorisé en 2023 la demande du propriétaire de l'hôtel, à condition qu'un accord soit trouvé entre les deux parties sur le concept de gestion de stationnement. Le propriétaire avait fait recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publicset des transports du canton de Berne, sans succès.

La situation actuelle du parking n'est plus conforme au droit, souligne mardi le Tribunal administratif dans un communiqué. D'où le refus de délivrer le permis de construire pour les horodateurs et les deux nouvelles places de stationnement. Le propriétaire devra par ailleurs prendre les mesures nécessaires pour rendre le parking conforme.

Il distribuait des amendes

Au printemps dernier, le propriétaire de l'hôtel avait installé de son propre chef un horodateur, suscitant de nombreuses réactions. «C'est ma propriété, donc c'est mon droit de l'avoir installé», s'était-il justifié dans les colonnes du Quotidien Jurassien. Et d'évoquer certains frais qui lui reviennent, notamment la gestion des toilettes qu'il met à disposition de tous les visiteurs et l'évacuation des déchets des pique-niqueurs.

La commune de Nods avait réagi en expliquant que 30% du parking sont considérés comme espace public, puisque de nombreux usagers ne l'utilisent pas en tant que clients de l'établissement mais comme simples visiteurs des lieux. Le Conseil communal avait demandé au propriétaire de couvrir de bâches le panneau et l'horodateur. Celui-ci ne s'était pas exécuté et avait, au contraire, distribué des amendes durant le week-end de Pâques.

L'aire de stationnement, située à quelques encablures du sommet du Chasseral, comprend près de 200 places. Ce parking est très prisé, notamment des touristes et des marcheurs, les jours de beau temps. (jzs/ats)