assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Polémique: il voulait faire payer le parking au Chasseral

Eine neu installierte digitale Parkuhr der Stadt Zuerich am Zaehringerplatz, aufgenommen am Mittwoch, 5. November 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Image d'illustration.Image: KEYSTONE

Cet horodateur polémique va disparaître en Suisse romande

Le gérant d'un hôtel voulait faire payer le parking au sommet du Chasseral. Il vient d'être débouté par la justice bernoise.
13.01.2026, 13:1213.01.2026, 13:12

Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté un recours du propriétaire de l'Hôtel Chasseral, qui prévoyait d'installer des horodateurs sur le parking de l'établissement. Il ne pourra pas non plus aménager deux nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées.

La commune de Nods (BE) avait formellement autorisé en 2023 la demande du propriétaire de l'hôtel, à condition qu'un accord soit trouvé entre les deux parties sur le concept de gestion de stationnement. Le propriétaire avait fait recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publicset des transports du canton de Berne, sans succès.

Gros changement dans les parkings à Lausanne

La situation actuelle du parking n'est plus conforme au droit, souligne mardi le Tribunal administratif dans un communiqué. D'où le refus de délivrer le permis de construire pour les horodateurs et les deux nouvelles places de stationnement. Le propriétaire devra par ailleurs prendre les mesures nécessaires pour rendre le parking conforme.

Il distribuait des amendes

Au printemps dernier, le propriétaire de l'hôtel avait installé de son propre chef un horodateur, suscitant de nombreuses réactions. «C'est ma propriété, donc c'est mon droit de l'avoir installé», s'était-il justifié dans les colonnes du Quotidien Jurassien. Et d'évoquer certains frais qui lui reviennent, notamment la gestion des toilettes qu'il met à disposition de tous les visiteurs et l'évacuation des déchets des pique-niqueurs.

La commune de Nods avait réagi en expliquant que 30% du parking sont considérés comme espace public, puisque de nombreux usagers ne l'utilisent pas en tant que clients de l'établissement mais comme simples visiteurs des lieux. Le Conseil communal avait demandé au propriétaire de couvrir de bâches le panneau et l'horodateur. Celui-ci ne s'était pas exécuté et avait, au contraire, distribué des amendes durant le week-end de Pâques.

Une astuce méconnue permet de ne pas se faire arnaquer au parking

L'aire de stationnement, située à quelques encablures du sommet du Chasseral, comprend près de 200 places. Ce parking est très prisé, notamment des touristes et des marcheurs, les jours de beau temps. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Il coince sa voiture entre deux murs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le PS demande la «mise en retrait» de Valérie Dittli
Une délégation du Grand Conseil vaudois a enquêté sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois aux mains de la ministre. Le management de cette dernière est fortement critiqué. Si la principale intéressée se dit «prête à poursuivre», pour les socialistes vaudois, c’est niet.
La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci révèle «des lacunes managériales, une défiance envers l'administration et des décisions insuffisamment assumées».
L’article