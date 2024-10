La police bernoise porte un coup à un trafic de cocaïne et d'héroïne

Un officier de police. Keystone

La police bernoise a arrêté un homme âgé de 37 ans, accusé d'avoir organisé des livraisons de drogues d'Albanie en Suisse et leur diffusion dans le canton de Berne, entre autres.

La police cantonale bernoise a porté un coup à un trafic organisé de drogues d'Albanie en Suisse. Elle a permis l'arrestation d'un homme de 37 ans soupçonné d'avoir organisé la diffusion et le trafic de plusieurs dizaines de kilos d’héroïne et de cocaïne. Le prévenu est aussi soupçonné de blanchiment d’argent à hauteur de millions de francs.

La police a pu clore en octobre une vaste enquête liée à un trafic organisé au plan international d'héroïne et de cocaïne. L'enquête menée sous la direction du Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales avait permis d'arrêter cet homme le 23 février 2023 à Knutwil (LU) et de le placer en détention provisoire.

L'enquête a ensuite révélé que le prévenu, membre d'un groupe criminel organisé de manière professionnelle, était également responsable de la coordination de la distribution et du trafic des stupéfiants. Il avait organisé des livraisons de drogues d'Albanie en Suisse et la diffusion dans le canton de Berne et dans d'autres cantons.

Il devra répondre d'implication qualifiée dans une organisation criminelle, d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment grave d'argent, ont précisé lundi la police et le Ministère public cantonal. (sda/ats)