Le studio de tatouage Riverside-Ink à St. Margrethen. Image: Andreas Maurer

Une enquête dévoile les magouilles de certains Hells Angels en Suisse

Le célèbre groupe de motards joue un rôle bien plus important dans le trafic international de drogue qu'on ne le pensait auparavant. Un cas spectaculaire en Suisse et en Autriche offre un rare aperçu de ce réseau.

Andreas Maurer / ch media

Plus de «International»

Il est 6 heures, ce mardi matin, quand la police lance des perquisitions simultanées dans 13 lieux différents. A St. Margrethen, une commune suisse à la frontière allemande, une unité spéciale encercle le studio de tatouage Riverside-Ink. Ce lieu est connu pour être fréquenté par les Hells Angels Riverside, une branche du célèbre gang de motards international, dont une filiale est basée à Buchs, à Saint-Gall.

Le studio appartient à Manuel, un Autrichien de 42 ans, résident en Suisse, où il gère plusieurs entreprises. Impliqué de près dans ce milieu, il est aussi un ami proche du président des Hells Angels Riverside. Depuis la perquisition du 23 janvier, Manuel est incarcéré. Il bénéficie cependant de la présomption d’innocence.

Cette opération policière se distingue par son ampleur: dès l’aube, 180 agents sont mobilisés en Suisse et en Autriche. Onze Autrichiens et un Croate sont arrêtés. La saisie est considérable: cocaïne, cannabis, armes, munitions, argent liquide et véhicules de luxe.

L’opération est dirigée par le Bureau fédéral de la criminalité d'Autriche, en collaboration avec le Bureau criminel du land de Vorarlberg (Autriche). La police cantonale de St-Gall y participe également, procédant à l'arrestation de trois ressortissants autrichiens sur son territoire.

Les Hells Angels de Vorarlberg Image: instagram

Pour la justice autrichienne, cette opération représente le plus grand coup jamais porté au trafic de drogue dans la région. Les douze suspects sont accusés d'avoir trafiqué 100 kilogrammes de cocaïne et une demi-tonne de cannabis. La cocaïne, achetée aux Pays-Bas et en Belgique, était revendue en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Quant au cannabis, il provenait d'Espagne ou était cultivé dans des plantations intérieures en Suisse et en Autriche.

Le commerce de l'or blanc est en plein essor

Le prix de vente dans la rue pour un gramme de cocaïne se situe entre 50 et 80 francs. La cocaïne échangée par la bande a donc une valeur marchande d’au moins cinq millions de francs. Le trafic de cocaïne est considéré comme le plus lucratif des crimes actuellement. Depuis sept ans, la police en Europe saisit chaque année des quantités record, surtout dans les ports des Pays-Bas, de Belgique et d'Espagne.

Malgré les perquisitions, le marché de la cocaïne semble imperturbable. Les prix restent stables: en Suisse, une ligne de cocaïne coûte à peu près autant qu'un cocktail dans un bar. Mieux encore pour les consommateurs, la pureté de la drogue est en hausse. L'offre est tellement abondante que les dealers ne peuvent se permettre de trop couper la marchandise. Entre 2011 et 2023, les résidus de cocaïne mesurés dans les eaux usées en Europe ont augmenté de 80%.

D'ordinaire, la police se contente d'attraper les petits dealers de rue. Dans ce cas, elle a réussi à démanteler un réseau de commanditaires. Après les perquisitions, le directeur du Bureau fédéral de la criminalité autrichien a souligné l’importance de cette affaire.

«La lutte contre le crime organisé est l'un des plus grands défis de notre époque»

L'enquête offre un rare aperçu du commerce international de la drogue.

Jusqu'où les Hells sont-ils vraiment des criminels?

Un certain tabou demeure quant à l'identité des principaux suspects. Les autorités se sont contentées de préciser que «deux membres éminents d’un groupe de motards basé à Vorarlberg» figuraient parmi les personnes arrêtées. Habituellement plus agressifs dans leur communication, les médias autrichiens ont cette fois repris le langage prudent des autorités, évitant de nommer directement l’organisation.

Des sources proches de l’enquête révèlent toutefois que le président des Hells Angels Vorarlberg, un homme de 39 ans, figure parmi les individus arrêtés. Il est accusé d'avoir orchestré une partie du trafic de drogue, notamment en donnant des instructions pour l'importation de 30 kilos de cocaïne et 80 kilos de marijuana.

Les Hells Angels, pour leur part, tentent de préserver leur image publique de club d’hommes solidaires, axé sur l’amitié masculine. Pit Heeb, président des Hells Angels Riverside, déclarait il y a deux ans dans une interview au Blick.

«Nous ne sommes certainement pas des petits saints, mais cette histoire de criminalité qu’on nous colle toujours, c’est faux»

Selon lui, son club n’a rien à voir avec les gros trafics de drogue, ils sont d'ailleurs «loin de toute cette connerie». Il se disait alors mal compris, expliquant être «des hommes» voulant «défendre leur masculinité, selon notre propre conception de ce que cela signifie.» Pit Heeb préfère toutefois garder le silence sur l'affaire en cours.

Cependant, les autorités de nombreux pays classent les Hells Angels comme une organisation criminelle. Leur modèle économique serait fondé sur l’intimidation: avoir des problèmes avec un Hells Angel, c’est se confronter à l’ensemble de l'organisation. Un atout considérable pour toutes sortes d’affaires. En revanche, ceux qui souhaitent simplement faire de la moto peuvent rejoindre n'importe quel autre club.

Les structures des Hells Angels ont évolué au fil des décennies. La première section européenne a vu le jour à Londres en 1969, suivie de Zurich en 1970, et de Vorarlberg en 1975. Ces chapitres restent des acteurs majeurs dans l'univers des motards. Leurs présidents, connectés à l’échelle internationale, agissent comme arbitres. Si cette fonction peut paraître noble, elle est aussi guidée par des intérêts commerciaux, que les conflits internes ne doivent surtout pas compromettre.

Quels délits est récurrent chez les motards?

La criminologue Bettina Zietlow a étudié les infractions les plus fréquemment prouvées par la justice allemande à l'encontre des gangs de motards. Pour cela, elle a analysé les jugements concernant 307 motards, parmi lesquels plus de 80% ont été condamnés. Les infractions les plus courantes sont:

Infractions liées aux drogues (30%)

Blessures physiques (24%)

Crimes liés aux armes (14%)

En ce qui concerne les infractions liées à la drogue, il s'agissait souvent de petites quantités de cannabis. Les auteurs de l'étude n'ont pas observé de lien clair avec le crime organisé, qualifiant donc le trafic de drogue de délit mineur. Ils en ont tiré cette conclusion: les médias et les autorités surestiment la dangerosité des gangs de motards.

Cependant, les autorités ont réellement pris conscience de l'ampleur du trafic de cocaïne en Europe après deux opérations de surveillance d’envergure. En 2020 et 2021, la police a réussi à décrypter les systèmes de messagerie chiffrée Encrochat et Sky-ECC, surnommés le «WhatsApp pour gangsters», préinstallés sur des smartphones censés être hautement sécurisés. Les informations récupérées montrent que les Hells Angels jouent un rôle majeur dans le commerce de la cocaïne dans plusieurs régions.

L’enquête actuelle a été déclenchée grâce à des discussions interceptées via ces messageries. Ces conversations offrent un aperçu fragmenté du commerce de cocaïne: tantôt de vastes transports à travers l’Europe, tantôt la vente de quelques grammes au niveau local.

Manuel, le tatoueur affilié aux Hells Angels Riverside à St. Margrethen, aurait participé à la vente de 28 kilogrammes de cocaïne, une quantité dont la valeur sur le marché noir équivaut au prix d’une maison individuelle. Il communiquait via son téléphone crypté avec son frère, également en prison aujourd'hui.

Un jour de novembre, il y a quatre ans, Manuel a informé son frère qu'il avait besoin de 460 grammes de cocaïne pour un client en Suisse, à livrer dès le lendemain pour 20 000 euros. Son frère lui a fourni un lieu de remise en Autriche. Cinq jours plus tard, Manuel aurait chargé une fournisseuse inconnue d’acheminer deux kilogrammes de cocaïne d’Amsterdam à la Suisse. Les discussions sur Sky-ECC révèlent un modèle répétitif: le réseau des Hells Angels organisait le flux de marchandises dans les pays germanophones comme s'il s'agissait de simples importations de bananes.

La question de l’utilisation des données de Sky-ECC en justice reste toutefois controversée. Les avocats contestent leur admissibilité, arguant que cette surveillance de masse viole les lois sur la protection des données. Cependant, dans une première décision en Suisse concernant un chef de cartel colombien basé à Bâle, le tribunal a validé l’utilisation de ces preuves.

Manuel a également contesté son extradition, affirmant que les preuves avaient été recueillies de manière illégale. Cependant, sa requête a été rejetée sans appel. La Justice n’a même pas examiné sa plainte.

Le procès pénal le plus long à venir

C'est désormais au tribunal de district de Feldkirch où l'ensemble des membres du gang sont inculpés de répondre à toutes ces questions. Le procès du président des Hells Angels a déjà débuté. En Autriche, les procédures pénales sont publiques à un stade plus précoce qu’en Suisse, mais les audiences y prennent aussi plus de temps.

Image: keystone

Ce procès pourrait d'ailleurs battre des records de durée. Le chef des Hells Angels a en effet exigé que le tribunal lise l'intégralité de son dossier. En Autriche, les accusés ont ce droit, bien que peu l'exercent. Ici, les juges devront lire près de 4 000 pages. De plus, la défense demande également que 6 000 pages de conversations issues des chats cryptés soient lues à voix haute.

«Très bien, alors nous allons lire», a accepté le président du tribunal, se préparant à ce qui pourrait bien être la plus longue lecture de l'histoire judiciaire du pays. Il a néanmoins suspendu le procès temporairement pour tenter de réduire le nombre de preuves à examiner, espérant ainsi raccourcir cette interminable lecture. Malgré cela, des semaines entières de récitation sont à prévoir.

Lors de sa première apparition au tribunal, le chef des Hells Angels portait une chemise bleu clair tendue sur son ventre, lui donnant l’apparence d’un homme d'affaires ordinaire. Jusqu'à présent, il n'a prononcé qu'une seule phrase: «non coupable!»

Seul un membre du réseau de drogue a pour l’instant reconnu sa culpabilité: un homme de 38 ans, menant jusque-là une vie discrète avec sa famille et un bon salaire. Mais il semble qu'il en voulait plus. Démasqué avant les autres membres de sa bande, il était déjà en prison lorsque ces derniers ont été arrêtés. Il vient de se voir infliger une peine supplémentaire.

Devant le tribunal, il a déclaré avoir «ouvert les yeux». En détention, il a côtoyé quotidiennement des toxicomanes, ce qui lui a fait prendre conscience de l'impact du commerce de cocaïne.

«J'ai honte d'avoir fait partie de ce système. Je tiens à m'excuser auprès du peuple, du tribunal – et surtout auprès de ma petite fille»

Un entrepreneur ou un criminel notoire?

Manuel sera également jugé par le tribunal de district de Feldkirch. La justice suisse a décidé d'extrader les Autrichiens arrêtés sur son territoire, malgré les tentatives de Manuel pour bloquer cette décision. Devant le Tribunal pénal fédéral, il a tenté de se défendre en affirmant qu'il devait s'occuper de sa fille ainsi que de ses 40 à 50 employés en Suisse. En plus de gérer plusieurs studios de tatouage, il est impliqué dans le secteur de l'énergie solaire, le commerce automobile, et dirige une entreprise de construction. Il se présente aussi comme un philanthrope, ayant fondé une organisation de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Toutefois, des vérifications dans le registre du commerce soulèvent des doutes quant à la légitimité de son réseau d'entreprises. L'une de ses sociétés a été vendue à un entrepreneur actif dans l'énergie solaire, actuellement sous enquête pour fraude et détournement de fonds. De plus, toutes les entreprises de Manuel sont enregistrées à la même adresse: celle de son studio de tatouage à St. Margrethen.

Depuis son arrestation, c'est sa femme qui a repris la gestion des affaires. Lors d'une visite sur place, un tatoueur discute calmement du design d'un tatouage avec un client, installé sur un vieux canapé en cuir usé. Dans l'arrière-boutique, sa femme apparaît brièvement, expliquant combien la situation est difficile pour elle et leurs enfants depuis l’arrestation de son mari.

Elle explique qu'elle lui rend visite en prison deux fois par semaine et promet de lui demander, lors de leur prochaine entrevue, s’il souhaite faire une déclaration. D'un geste nerveux, elle fait glisser ses ongles bleus sur la carte de visite du journaliste. Finalement, aucune réponse ne sera donnée à la demande d'entretien.

(Traduit de l'Allemand par Tim Boekholt)