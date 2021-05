Macron et McFly & Carlito: le show invraisemblable qui cartonne sur Youtube

Ils se sont affrontés à coups de punchlines et ont écouté un remix metalleux de l'hymne français. Le concours d'anecdotes tant attendu entre le président et les youtubeurs a, dimanche, fait péter les scores d'audience et divisé les réactions entre fans et sceptiques.

L'époque où l'on voyait des gens comme vous et moi se filmer dans leur chambre est révolue. En 2021, sur Youtube, les réalisations sont plus folles que jamais et mettent en scène des collab' invraisemblables. Comme celle affichant l'un des duos de youtubeurs le plus suivi de la plateforme avec... le président de la République française.

Ce dimanche 23 mai, à 11 heures, McFly et Carlito ont publié une vidéo dans laquelle ils s'opposent à Emmanuel Macron au cours de leur illustre «concours …