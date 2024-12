La Fête fédérale de musique 2026 se tiendra à Bienne

Après le renoncement d'Interlaken pour des raisons économiques, la Fête fédérale de musique 2026 se déroulera à Bienne, 50 ans après sa première édition dans cette ville.

La Fête fédérale de musique 2026 se déroulera à Bienne. Interlaken (BE) ayant renoncé le mois dernier à accueillir cette 35e édition pour des raisons économiques, la capitale seelandaise prend le relais.

Cette grande fête retournera ainsi à Bienne 50 ans après s'y être déjà déroulée. L'événement est prévu du 14 au 17 mai 2026.

«Les nombreux efforts déployés par l’Association suisse des musiques (ASM) pour trouver rapidement un lieu de substitution (après le renoncement d'Interlaken) ont porté leurs fruits», se félicite samedi l'ASM dans un communiqué.

La métropole horlogère «dispose d’une infrastructure adaptée à l’organisation d’une telle manifestation», ajoute-elle. La présidence du comité d'organisation sera exercée par Nadja Günthör, députée au Grand Conseil bernois.

En date du vendredi 20 décembre, 487 sociétés s’étaient inscrites pour la Fête fédérale de musique 2026. Dans un an et demi, plus de 550 sociétés sont attendues à Bienne, représentant 25'000 musiciennes et musiciens, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

A Interlaken, le comité d'organisation a estimé trop grand le risque financier de l'événement. Selon ses calculs, il aurait manqué 700'000 francs dans les caisses. (tib/ats)