Blatten en septembre 2025. Keystone

Un projet de reconstruction de Blatten a été dévoilé

Une feuille de route présentée ce mercredi a pour objectif de «soutenir la commune de Blatten dans sa volonté de reconstruire le village». La reconstruction est prévue d'ici à 2030.

Plus de «Suisse»

Le village de Blatten (VS) doit être reconstruit d'ici à 2030 selon une feuille de route désormais adoptée par le Conseil d'Etat valaisan. Le projet a été présenté mercredi à la presse et à la population. «Un Lötschental sans Blatten ou un Blatten sans Lötschental n’est pas une option», pouvait-on lire dans les documents.

Une soixantaine de mesures

Le projet détaille un plan d'action comprenant 69 mesures à appliquer entre 2025 et 2029, selon un calendrier déjà estimé. Plusieurs d'entre elles – à l'image du déblaiement du lac de Blatten et du lit de la Lonza ou de l'aménagement de la route de secours entre Weissenried et Blatten – ont d'ailleurs déjà été réalisées.

Commune directement impliquée

La commune de Blatten a été activement impliquée dans le projet et l'adhésion des habitants est un préalable à la reconstruction, ont souligné les autorités. «Ce projet porte la marque de nous tous», a insisté la conseillère d'Etat en charge du Département des finances et de l’énergie Franziska Biner, qui préside aussi le Groupe stratégique chargé d'élaborer le document.

La feuille de route dresse également la liste des thématiques principales à traiter, telles que l'aide aux particuliers et aux entreprises, les dangers naturels, la mobilité, l'agriculture ou encore le tourisme et l'économie. Le document propose également une gouvernance, avec l'instauration d'une «Commission de reconstruction Blatten 2030», gérée par la commune.

Défi de taille

Car le défi est grand. Pour le relever, «le canton souhaite collaborer avec les acteurs concernés et trouver les meilleures solutions possibles afin de les mettre en œuvre le plus rapidement possible», a relevé Franz Ruppen, en charge de la mobilité, du territoire et de l'environnement.

Il s'agit de prendre la mesure des risques liés aux dangers naturels, mais aussi de songer à d'autres restrictions et aspects environnementaux, par exemple liés à l'exploitation énergétique, a-t-il encore détaillé.

L'estimation des coûts des mesures liées aux dangers naturels et aux aménagements hydrauliques, les plus conséquents, se montent à 42,65 millions de francs. Mais le président du Conseil d'Etat a appelé à la prudence en articulant ces chiffres, en rappelant que «d'importantes incertitudes» subsistent.

Les frais totaux à la charge du canton sont estimés à environ 100 millions de francs, parmi lesquels 36 millions sont attribués aux mesures urgentes. Les assurances ont, quant à elles, estimé à près de 320 millions de francs les coûts qu'elles devront supporter. Les coûts à la charge de la commune ne peuvent être chiffrés à ce stade.

Des procédures accélérées

Outre les aspects liés au financement, la feuille de route se penche sur les modifications légales nécessaires pour réaliser le projet du futur village de Blatten en tenant le calendrier établi. Afin de simplifier et d'accélérer les procédures, un décret sur la reconstruction sera soumis au Grand Conseil lors de la session de décembre.

La feuille de route s'ajoute à la liste des actions déjà entreprises par le Conseil d'Etat valaisan, tels les 10 millions de francs alloués pour aider les habitants et les entreprises de la commune. «Il s'agit d'accorder une aide rapide et non-bureaucratique», a pour sa part rappelé le chef du Département de l’économie et de la formation d'Etat Christophe Darbellay. (ag/ats)