Hommes et femmes ont massivement rejeté le texte sur le service citoyen (image d'archives). Keystone

Voici qui a le plus soutenu le service citoyen

Les Suisses ont largement balayé dimanche l'initiative «Pour une Suisse qui s'engage». Mais c'est chez les jeunes que le non est le moins net.

Plus de «Suisse»

La votation sur l'initiative pour un service citoyen n'a pas tourné à la guerre des sexes: hommes et femmes ont rejeté le texte de la même manière, à 84%. C'est chez les jeunes et les personnes n'étant pas allé au-delà de l'école obligatoire que le refus a été le moins net.

Selon un sondage postélectoral de Tamedia et 20 Minutes publié lundi, 22% des 18-34 ans ont accepté l'initiative, contre 13% des plus de 50 ans. De la même manière, un tiers (32%) des personnes ayant un niveau de formation faible soutenaient le projet. Le soutien le plus faible était chez les personnes ayant effectué un apprentissage ou ayant un diplôme de commerce (11%).

Le niveau de revenu montre aussi des différences: 22% des personnes gagnant plus de 16 000 francs par mois ont soutenu l'initiative, contre 13% pour celles gagnant entre 4000 et 7000 francs. Par ailleurs, 12% des personnes vivant à la campagne ont voté «oui», contre 20% pour celles vivant dans une agglomération et 18% pour les citadins. L'initiative a été rejetée par 84,2% des votants dimanche.

Impôt sur les successions

Concernant l'initiative «pour l'avenir» de la Jeunesse socialiste, 26% des femmes ont glissé un «oui» dans l'urne, contre 17% des hommes. Le texte, visant à instaurer un impôt fédéral sur les successions et les donations des ultra-riches, a été rejeté par 78,3% des votants.

Le sondage a été réalisé entre le 27 et le 30 novembre par l'institut Leewas auprès de 10'917 personnes. La marge d'erreur est de ±2,8 points de pourcentage. (jzs/ats)