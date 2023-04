Faoug, au bord du lac de Morat, avec les Alpes bernoises en arrière-plan. image: Wikimedia/Chandres

Voici les blasons (très colorés) de toutes les communes de Suisse

La Suisse compte 2136 communes. Evidemment, chacune a besoin de se distinguer avec son propre blason. Vous l'avez compris, on va se pencher sur ces créations colorées.

Cette couleur est la plus courante

Regardons d'abord très sobrement le nombre d'armoiries dans lesquelles une certaine couleur est présente. Onze couleurs différentes ont trouvé leur place sur au moins un blason communal suisse.

Seuls 19 d'entre eux ne comportent pas de noir. Toutefois, le noir n'est généralement utilisé «que» pour délimiter une zone. Nous avons donc compté le noir deux fois. La deuxième fois, nous n'avons pris en compte que les cas où le noir couvre effectivement une certaine surface, c'est-à-dire lorsqu'il est utilisé pour autre chose que les détails de feuilles ou autres. La limite n'est pas fixe. En bref: si le noir apparaît immédiatement comme une «couleur» dans les armoiries, il est compté comme une couleur.

Le blanc est le plus souvent représenté, suivi du rouge et du jaune. Pour savoir dans quelles communes se trouvent les différentes couleurs, consultez le point 3.

Couleurs des armoiries Je sais qu'en héraldique, on ne plaisante pas avec les couleurs. Nous avons tout de même adapté quelque peu les règles afin de limiter les efforts. Les couleurs des armoiries ont été attribuées sur la base des armoiries présentées sur Wikipedia. Nous n'avons donc pas regardé les définitions exactes des couleurs de quelque règlement communal que ce soit, ni strictement les couleurs héraldiques (noir, rouge, bleu, vert, or et argent). Chez nous, l'or et l'argent sont généralement jaune, blanc ou gris. Il se peut donc que nous ayons par exemple classé un tronc d'arbre comme brun dans nos armoiries, alors qu'il est décrit comme rouge dans le document officiel. Et pour les armoiries de Faoug ou Haute-Sorne par exemple (voir ci-dessous), nous distinguons également les différentes teintes. Mais si vous remarquez quelque part un blason où les couleurs ne sont vraiment pas correctes, adressez-vous à reto.fehr@watson.ch.

Les armoiries les plus colorées

Il n'existe pas d'armoiries de communes monochromes en Suisse. Les plus répandues sont les bannières bicolores et tricolores.

Les armoiries les plus colorées de Suisse sont celles de la commune vaudoise de Faoug, au bord du lac de Morat. Il s'agit d'un paon et d'un hêtre. Le paon représente l'emprunt à l'étymologie populaire du nom de la localité, le hêtre la dérivation correcte de «fagus» (latin pour hêtre). Nous comptons ici huit couleurs différentes, en distinguant également les nuances de vert et de bleu:

Les armoiries de Faoug (VD). image: wikipedia

Les armoiries de Haute-Sorne (JU) et de Bettmeralp (VS) comportent tout de même sept couleurs. Alors que chez les Jurassiens, on trouve principalement des nuances de vert et de bleu, les armoiries de Bettmeralp se composent de sept couleurs différentes. L'arbre représente la grande part de forêt de la commune, le poisson le lac de Bettmer et, à droite, la chapelle Maria zum Schnee:

Les armoiries de Bettmeralp (VS). image: Wikimedia/BillC

Vous trouverez ici chaque commune avec le nombre de couleurs dans son blason. Nous avons à chaque fois noté si le noir était compté comme couleur ou non selon notre définition. Plus la commune est sombre, plus les armoiries sont colorées:

Les couleurs présentes dans les armoiries

Voyons ça d'un peu plus près. Voici comment les communes se répartissent sur la carte de la Suisse avec les couleurs correspondantes. Il est par exemple frappant de voir l'accumulation de noir comme couleur autour d'Appenzell/Saint-Gall et dans l'Oberland bernois. Il s'agit le plus souvent de représentations d'animaux (souvent des ours ou des aigles):

Deux armoiries communales contiennent du rose. A Chardonne (VD), elles représentent des chardons en fleurs, dont deux sont surmontés de chardonnerets:

Les armoiries de la commune de Chardonne (VD). image: Wikipedia

La commune relativement récente de Val Mara, née de la fusion de trois communes du sud du Tessin, utilise également du rose. Soulignons que les blasons des trois communes d'origine représentaient un âne (Maroggia), un muscardin (Melano) et un chat (Rovio), alors qu'ils sont tous absents des nouvelles armoiries.

À la place, ce sont la rivière et le lac qui sont représentés. La pivoine symbolise le Monte Generoso et les trois étoiles représentent les trois communes fondatrices. La pivoine ne figure sur aucun autre blason, elle pousse à l'état sauvage dans le sud du Tessin. Les couleurs sont d'ailleurs décrites comme «fuchsia» et «lilas», qui ne font partie ni l'une ni l'autre des couleurs héraldiques (voir l'infobox).

Les armoiries de la commune de Val Mara (TI). image: Wikipedia

Les combinaisons les plus fréquentes

Ce qui nous amène à la dernière partie. Comment les couleurs sont-elles le plus souvent combinées sur les blasons des communes? Comme nous l'avons vu au point 2, la plupart des blasons sont tricolores (822) ou bicolores (697).

Commençons par les bicolores: le rouge et le blanc sont de loin la combinaison la plus fréquente (ce sont d'ailleurs les couleurs les plus souvent représentées dans les drapeaux communaux). Seul Le Pâquier (FR) a choisi le bleu et le vert comme couleurs, les combinaisons blanc/jaune, noir/bleu et noir/vert n'existent pas en Suisse:

Et c'est ainsi que se répartissent les armoiries bicolores des communes en Suisse. Tapez ou cliquez sur la combinaison souhaitée dans la légende, vous verrez ainsi où elles se trouvent:

Pour les armoiries tricolores, il existe quinze combinaisons en Suisse. Le plus souvent, il s'agit de la variante rouge, blanc, jaune, comme par exemple à Thoune, Martigny ou Frauenfeld.

La combinaison tricolore la plus rare utilise le rouge, le noir et le vert. Löhningen (SH) et Grindel (SO) en sont les deux représentants. Les combinaisons rouge/noir/bleu, ou rouge/bleu/vert ou encore noir/vert/bleu ne figurent pas ensemble sur les armoiries d'une commune.

Voici comment se répartissent les armoiries tricolores des communes en Suisse. Tapez ou cliquez sur la combinaison souhaitée dans la légende, vous verrez ainsi où elles se trouvent:

