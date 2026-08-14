La lutte contre les incendies se poursuit (image d'archives). Image: EPA ANSA

Ces incendies en Italie provoquent des odeurs en Suisse

Des feux de forêt font rage dans le Val d'Ossola, près de la frontière italo-suisse. Des odeurs de fumée sont senties dans la région.

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Les feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs jours dans le Val d'Ossola en Italie, non loin de la frontière italo-suisse, ne sont toujours pas maîtrisés. Les odeurs de fumée sont perceptibles jusqu'en Suisse, notamment dans le Haut-Valais.

Les deux incendies qui font rage dans la province de Verbano-Cusio-Ossola, à Piedimulera et à Calasca Castiglione, ne sont pour l'instant pas maîtrisés, écrit l'agence de presse italienne ansa jeudi. La priorité est la protection des habitations, surveillées par des équipes au sol prêtes à intervenir au cas où les flammes se rapprocheraient de chalets ou de zones habitées.

La lutte contre les incendies se poursuit également depuis les airs. Deux Canadair et deux hélicoptères sont notamment entrés en action.

Selon une première estimation, au moins une centaine d'hectares de forêt ont été ravagés par les flammes à Calasca-Castiglione. Les estimations sont plus difficiles à établir pour l'incendie de Piedimulera, qui continue de s'étendre vers l'ouest. Même s'il progresse dans la direction du premier feu cité, il reste pour l'heure éloigné, toujours selon l'agence de presse italienne.

«Tout le Tessin» serait concerné

Ces feux ne sont pas les premiers à toucher le Piémont cet été. Un important incendie à Premosello-Chiovenda a détruit, en juillet, jusqu'à 800 hectares de forêt, selon les estimations. Là aussi, l'alerte pour des signes de fumée avait été donnée dans la région du Simplon.

Ces derniers jours, le Walliser Bote et les médias tessinois ont souligné l'impact des incendies actuels dans plusieurs régions du pays. Dans le Haut-Valais, l'odeur serait perceptible jusque dans la Vallée de Viège, alors que «tout le Tessin» serait concerné, selon le Corriere del Ticino notamment. (jzs/ats)