Voici les nouvelles règles qui s'appliquent dès aujourd'hui en Suisse

Les mesures sanitaires décidées vendredi dernier par le Conseil fédéral entrent en force aujourd'hui. Tout ce que vous devez savoir, c'est par ici.

Dès aujourd'hui, seules les personnes vaccinées ou guéries peuvent entrer dans les restaurants et les espaces de culture, de sport ou de loisirs. L'obligation du port du masque est étendue. Le Conseil fédéral a serré la vis vendredi face à la situation pandémique actuelle.

10 questions sur les règles Covid qui s'appliquent dès aujourd'hui de Jason Huther

La règle dite des 2G (vacciné ou guéri, «geimpft und genesen» en allemand) est généralisée pour les espaces intérieurs. L'accès aux restaurants et aux espaces de culture, de sport ou de loisirs, ainsi qu'aux manifestations en intérieur n'est plus possible avec un simple test négatif. Cette mesure est accompagnée de l'obligation de porter un masque et de consommer assis. (ats)