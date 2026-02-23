Le guichet de la gare de Martigny a été braqué en novembre 2024 (image d'archives). Image: KEYSTONE

Ils braquent 250 000 francs dans une gare CFF repérée «par hasard»

Quelque 250 000 francs avaient été emportés lors de l'attaque du guichet de la gare de Martigny fin 2024. Un an après les faits, les auteurs ont été condamnés.

Des employés ligotés et près de 250 000 francs emportés: un spectaculaire braquage était survenu au guichet de la gare de Martigny le vendredi 8 novembre 2024. Trois personnes étaient arrêtées le lendemain. Il s'agissait de deux hommes âgés de 33 et 38 ans et d'une femme de 32 ans, tous d'origine marocaine.

Un an après les faits, ils sont désormais fixés sur le sort. Selon Le Nouvelliste, l'un des hommes, multirécidiviste, a récemment été jugé coupable de brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes et blanchiment d’argent. Il a écopé de 51 mois de prison ainsi que d’une expulsion du territoire suisse pendant dix ans.

Concernant son complice, qui a notamment joué le rôle de guetteur, le Tribunal de Martigny lui a infligé une peine de 44 mois de prison assortie d'une expulsion du territoire pendant dix ans. Il avait lui aussi déjà fait l'objet de condamnations en Belgique, relate le journal valaisan.

Quant à la femme, les juges n’ont pas pu retenir sa participation au braquage, faute de preuve. Elle a donc été acquittée des principales accusations qui la visaient et peut sortir de détention préventive où elle a passé plus d'une année.

D'après Le Nouvelliste, le tribunal a d'ailleurs estimé qu’elle n’aurait jamais dû être incarcérée dans cette affaire. Elle recevra dès lors une indemnité de 51 450 francs, soit 150 francs par jour de détention injustifiée.

Un cache secrète dans la voiture

Le journal valaisan retrace les événements qui ont mené au braquage. Etablis en Belgique, les deux hommes sont présentés comme des connaissances de longue date. L'un serait tombé sur Martigny «par hasard» et aurait proposé le projet à l'autre, qui aurait accepté pour éponger des dettes.

Ils ont débarqué en Valais fin octobre 2024 accompagnés de la femme, séjournant dans un appartement loué au nom de cette dernière. Ils ont alors fait du repérage aux abords du guichet CFF, comme le prouve des images retrouvées sur leurs téléphones.

Les deux hommes ont ensuite fait un passage en Belgique pour se procurer du matériel avant de revenir en Suisse le 6 novembre 2024. Le Nouvelliste, fait état d'une arme factice, de serre-câbles, de cagoules mais surtout d'une VW Polo dotée d'une ingénieuse cache secrète sous le plancher du coffre.

Quatre employés ligotés

L'attaque a finalement eu lieu le 8 octobre 2024, aux alentours de 7 heures. Alors que la femme était restée dans l'appartement, les deux hommes se sont infiltrés dans le bâtiment en brisant une vitre, relate le journal.

A son arrivée, un employé a été accueilli par l'un des malfrats, arme factice à la main. Deux autres puis un troisième finiront pour leur part ligotés.

Sous la menace, le premier s'est vu intimer l'ordre d'ouvrir le coffre sans déclencher l'alarme. Celui-ci a été vidé par le braqueur, qui a également dévalisé le bancomat. Le magot s'élève à environ 250 000.

Après la diffusion d'un avis de recherche, le trio a été arrêté le lendemain dans l'appartement où il séjournait. Quant au butin, il a été retrouvé dans la cache secrète de la voiture. (jzs)