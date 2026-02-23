ciel couvert10°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Révélations sur un spectaculaire braquage dans une gare CFF

Une vue de la Gare CFF/SBB apres renovation le mercredi 11 octobre 2023 a Martigny. La gare modernisee de Martigny a ete inauguree officiellement apres trois ans de travaux. (KEYSTONE/Jean-Christophe ...
Le guichet de la gare de Martigny a été braqué en novembre 2024 (image d'archives).Image: KEYSTONE

Ils braquent 250 000 francs dans une gare CFF repérée «par hasard»

Quelque 250 000 francs avaient été emportés lors de l'attaque du guichet de la gare de Martigny fin 2024. Un an après les faits, les auteurs ont été condamnés.
23.02.2026, 21:1023.02.2026, 21:12

Des employés ligotés et près de 250 000 francs emportés: un spectaculaire braquage était survenu au guichet de la gare de Martigny le vendredi 8 novembre 2024. Trois personnes étaient arrêtées le lendemain. Il s'agissait de deux hommes âgés de 33 et 38 ans et d'une femme de 32 ans, tous d'origine marocaine.

Un an après les faits, ils sont désormais fixés sur le sort. Selon Le Nouvelliste, l'un des hommes, multirécidiviste, a récemment été jugé coupable de brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes et blanchiment d’argent. Il a écopé de 51 mois de prison ainsi que d’une expulsion du territoire suisse pendant dix ans.

Des «petits criminels de banlieues françaises» sèment le chaos en Suisse

Concernant son complice, qui a notamment joué le rôle de guetteur, le Tribunal de Martigny lui a infligé une peine de 44 mois de prison assortie d'une expulsion du territoire pendant dix ans. Il avait lui aussi déjà fait l'objet de condamnations en Belgique, relate le journal valaisan.

Quant à la femme, les juges n’ont pas pu retenir sa participation au braquage, faute de preuve. Elle a donc été acquittée des principales accusations qui la visaient et peut sortir de détention préventive où elle a passé plus d'une année.

D'après Le Nouvelliste, le tribunal a d'ailleurs estimé qu’elle n’aurait jamais dû être incarcérée dans cette affaire. Elle recevra dès lors une indemnité de 51 450 francs, soit 150 francs par jour de détention injustifiée.

Un cache secrète dans la voiture

Le journal valaisan retrace les événements qui ont mené au braquage. Etablis en Belgique, les deux hommes sont présentés comme des connaissances de longue date. L'un serait tombé sur Martigny «par hasard» et aurait proposé le projet à l'autre, qui aurait accepté pour éponger des dettes.

Ils ont débarqué en Valais fin octobre 2024 accompagnés de la femme, séjournant dans un appartement loué au nom de cette dernière. Ils ont alors fait du repérage aux abords du guichet CFF, comme le prouve des images retrouvées sur leurs téléphones.

Le PLR présente ses propositions pour renforcer la sécurité en Suisse

Les deux hommes ont ensuite fait un passage en Belgique pour se procurer du matériel avant de revenir en Suisse le 6 novembre 2024. Le Nouvelliste, fait état d'une arme factice, de serre-câbles, de cagoules mais surtout d'une VW Polo dotée d'une ingénieuse cache secrète sous le plancher du coffre.

Quatre employés ligotés

L'attaque a finalement eu lieu le 8 octobre 2024, aux alentours de 7 heures. Alors que la femme était restée dans l'appartement, les deux hommes se sont infiltrés dans le bâtiment en brisant une vitre, relate le journal.

A son arrivée, un employé a été accueilli par l'un des malfrats, arme factice à la main. Deux autres puis un troisième finiront pour leur part ligotés.

La Suisse ne serait «pas en mesure d'endiguer» les attaques de bancomats

Sous la menace, le premier s'est vu intimer l'ordre d'ouvrir le coffre sans déclencher l'alarme. Celui-ci a été vidé par le braqueur, qui a également dévalisé le bancomat. Le magot s'élève à environ 250 000.

Après la diffusion d'un avis de recherche, le trio a été arrêté le lendemain dans l'appartement où il séjournait. Quant au butin, il a été retrouvé dans la cache secrète de la voiture. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
1
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
25 trucs énervants que les gens font dans la vie
1 / 28
25 trucs énervants que les gens font dans la vie
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ça chauffe entre ces deux conseillers fédéraux
Entre les départements d'Albert Rösti et de Beat Jans, les sujets de discorde ne manqueraient pas. Alors que les juristes de la Confédération auarient tenté de raisonner Rösti, ce dernier n'en ferait qu'à sa tête, et énerverait son collègue socialiste.
Les querelles du Conseil fédéral qui parviennent aux oreilles du grand public sont (très) rares. Mais lorsque des informations filtrent, par exemple, on découvre une autre facette de la Coupole: derrière la façade de la collégialité, les affrontements peuvent parfois être vigoureux.
L’article