Des conducteurs étrangers ne paient pas leurs amendes et ça énerve ce canton

Le non-paiement des amendes pour les véhicules de location étrangers représente un important manque à gagner pour les finances publiques. Le canton de Berne veut serrer la vis.

Le gouvernement bernois intervient auprès de la Confédération pour que les amendes infligées à des véhicules de location conduits par des personnes étrangères soient effectivement réglées. Il déplore que depuis des années une partie de ces contraventions reste impayée.

Le Conseil-exécutif demande une modification du droit fédéral dans ce sens en application d'une motion UDC acceptée partiellement par le Grand Conseil. Bien que les agences de location soient tenues depuis 2023 de communiquer les données personnelles des conducteurs, cela ne suffit souvent pas pour obtenir des contrevenants qu'ils règlent les amendes.

Un grand nombre d’amendes sont donc irrécouvrables, ce qui entraîne un important manque à gagner pour les communes et les cantons. Une réglementation au niveau fédéral permettrait de renforcer la sécurité routière et d’assurer une égalité de traitement entre tous les usagers de la route, estime jeudi le canton de Berne. (jzs/ats)