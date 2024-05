Ces travaux vont perturber le nouvel horaire des CFF

des ouvriers travaillant sur un chantier des CFF (illustration). Image: KEYSTONE

Le nouvel horaire 2025 des CFF prévoit des interruptions ponctuelles, incluant des substitutions de trains par des bus entre Fribourg et Berne, et entre Palézieux et Payerne.

Le nouvel horaire 2025 des CFF n'empêchera pas des modifications ponctuelles d'horaires liées à des travaux d'ampleur impliquant notamment des interruptions de tronçons. Des situations qui interviendront l'an prochain.

A commencer par la substitution des trains par des bus prévue entre Fribourg et Berne durant huit semaines pendant les vacances d'été 2025, du 27 juin au 25 août, ont indiqué mardi les CFF. Ou encore le remplacement des trains par des bus entre Palézieux et Payerne en raison du renouvellement de l'infrastructure, du 15 février au 9 juin.

De même pour dans la Vallée de Joux, avec la réfection du tunnel des Epoisats, et une interruption entre (le Day)-Le Pont-Le Brassus du 12 avril au 3 novembre. Le réseau romand continuera donc à voir se dérouler sur ses lignes de nombreux chantiers d'entretien indispensables à la sécurité des installations ferroviaires.

Pour rappel, ce sont six milliards de francs qui sont investis d'ici à 2030 en Suisse romande. «Le nouvel horaire permettra d'assurer à la clientèle la meilleure offre possible en termes de ponctualité et de fiabilité des correspondances dans ce contexte de travaux particulièrement intense», précise le communiqué. (jah/ats)