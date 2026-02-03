Jean Widmer s'en est allé. Image: Centre Pompidou

Le célèbre graphiste suisse Jean Widmer est mort

Auteur du logo du Centre Pompidou à Paris et concepteur de la signalétique des autoroutes françaises, le designer franco-suisse est décédé à 96 ans.

Le designer et graphiste franco-suisse Jean Widmer, auteur du célèbre logo du Centre Pompidou à Paris et concepteur de la signalétique des autoroutes françaises, est décédé à 96 ans, a annoncé le Centre Pompidou. «Jean Widmer a transformé l'histoire du design graphique et de la communication visuelle», écrit le musée parisien dans un communiqué diffusé lundi.

Né en 1929 en Suisse alémanique, Jean Widmer s'était installé au milieu des années 1950 à Paris où, devenu graphiste, il a conçu l'identité visuelle de plusieurs lieux culturels, dont le Musée d'Orsay, l'Institut du Monde arabe et la Bibliothèque nationale de France.

La plus célèbre création de ce pionnier du minimalisme remonte à 1977 quand il conçoit le logo du Centre Pompidou qui vient d'être inauguré: cinq lignes noires sur fond blanc, traversées par une diagonale représentant les différents étages du bâtiment et son escalator.

le logo du Centre Pompidou Image: Centre Pompidou

Ce logo, toujours utilisé aujourd'hui, a fait sa renommée mondiale. «C'est le logo que j'ai dessiné le plus vite de toute ma carrière, je l'avais déjà en tête», expliquait-il en novembre 2020, selon le communiqué.

«Son trait, inspiré de l'architecture du bâtiment, symbolise aujourd'hui parfaitement l'ouverture, la pluridisciplinarité et l'esprit de création qui nous animent. Son logo est devenu constitutif de l'identité du Centre Pompidou», a salué Laurent Le Bon, le président de l'institution, cité dans le communiqué. (jzs/ats)