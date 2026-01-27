ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF annoncent un record de ponctualité en 2025.

La rame de train baptisee Le Furet est photographiee dans le gare CFF Geneve - Aeroport, lors de l&#039;inauguration de la nouvelle ligne 7 du Leman Express, ce mardi 9 decembre 2025 a Geneve. La lign ...
La ponctualité des trains romands s'est particulièrement améliorée.Image: KEYSTONE

Les CFF battent un record en Suisse romande

Nos trains sont de plus en plus ponctuels: les CFF annoncent un record de 94,1% de trains arrivés à l'heure en 2025. Seul le Tessin affiche une légère baisse.
27.01.2026, 14:4527.01.2026, 14:49

Les trains suisses sont de plus en plus ponctuels: les CFF annoncent un record de 94,1% de trains arrivés à l'heure en 2025. Seul le Tessin a affiché une légère baisse de la ponctualité, tandis que la Suisse romande a connu une amélioration importante.

Par rapport à 2024, la ponctualité du trafic voyageurs s'est améliorée de 0,9%. Le 28 décembre 2025 a enregistré la plus haute ponctualité de l'histoire de l'entreprise: 98,6% des trains ont atteint leur destination à l'heure ce jour-là.

La bonne performance de cette année a été réalisée en dépit de nombreux évènements ayant mobilisé au total 1600 trains spéciaux, comme le concours Eurovision ou l'Euro de foot féminin, et malgré de grands chantiers, parmi lesquels l'interruption de tronçons entre Berne et Fribourg, comme le relève l'entreprise.

Améliorations en Romandie

En Suisse romande, la situation s'est améliorée, avec 93,4% de trains à l'heure (2024: 91,9%; 2023: 89,2%). La ponctualité des correspondances, avec 98,9%, est supérieure à la moyenne suisse. Les CFF attribuent cette évolution positive à l'horaire 2025, qui a amélioré la «robustesse» du système.

Ivre, une Romande sème le chaos dans une gare CFF

La situation s'est en revanche dégradée au Tessin, du fait du manque de ponctualité et de fiabilité des trains en provenance de l'Italie et de travaux à Lugano/Melide.

La ponctualité y est descendue à 92,1% (2024: 92,6%). Elle a, par ailleurs, été affectée par des grèves en Italie et l'interdiction de la ligne du Simplon (détournement de trains de marchandises vers l'axe du Saint-Gothard avec un nombre record de trains dans le tunnel de base).

L'Allemagne pose problème

Le trafic marchandise a aussi été plus ponctuel. Chez CFF Cargo, la ponctualité clientèle a ainsi gagné 2,2%, pour atteindre 90,2% (2024: 88%). Un progrès qui s'explique par la mise en place de «mesures ciblées», comme sur «la qualité de la production dans la gare de triage de Lausanne malgré le manque de personnel».

Dans ce secteur, les CFF se concentreront à l'avenir davantage sur le trafic par wagons complets isolés, ce qui devrait également avoir des effets positifs sur la ponctualité, selon eux.

Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé

Le trafic voyageurs international reste quant à lui un défi. Certains trains arrivent avec des retards en Suisse, en particulier en provenance d'Allemagne, ce qui a des répercussions sur la ponctualité chez nous. Afin d'y remédier, les CFF font faire demi-tour aux trains à la frontière lorsque cela s'avère nécessaire et mettent en service des trains de remplacement du côté suisse. (tam/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Un mécanicien saute d'un train CFF en marche
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Du lait infantile rappelé chez Migros
Des produits Babybio Optima vendus dans des coopératives Migros sont rappelés en raison de la présence possible de la «toxine cérulide».
Le lait infantile Babybio Optima, produit par la société française Vitagermine et en vente exclusivement dans les magasins des coopératives Migros Genève, Neuchâtel-Fribourg, Vaud et Valais, a fait l'objet d'un rappel.
L’article