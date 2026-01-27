La ponctualité des trains romands s'est particulièrement améliorée. Image: KEYSTONE

Les CFF battent un record en Suisse romande

Nos trains sont de plus en plus ponctuels: les CFF annoncent un record de 94,1% de trains arrivés à l'heure en 2025. Seul le Tessin affiche une légère baisse.

Par rapport à 2024, la ponctualité du trafic voyageurs s'est améliorée de 0,9%. Le 28 décembre 2025 a enregistré la plus haute ponctualité de l'histoire de l'entreprise: 98,6% des trains ont atteint leur destination à l'heure ce jour-là.

La bonne performance de cette année a été réalisée en dépit de nombreux évènements ayant mobilisé au total 1600 trains spéciaux, comme le concours Eurovision ou l'Euro de foot féminin, et malgré de grands chantiers, parmi lesquels l'interruption de tronçons entre Berne et Fribourg, comme le relève l'entreprise.

Améliorations en Romandie

En Suisse romande, la situation s'est améliorée, avec 93,4% de trains à l'heure (2024: 91,9%; 2023: 89,2%). La ponctualité des correspondances, avec 98,9%, est supérieure à la moyenne suisse. Les CFF attribuent cette évolution positive à l'horaire 2025, qui a amélioré la «robustesse» du système.

La situation s'est en revanche dégradée au Tessin, du fait du manque de ponctualité et de fiabilité des trains en provenance de l'Italie et de travaux à Lugano/Melide.

La ponctualité y est descendue à 92,1% (2024: 92,6%). Elle a, par ailleurs, été affectée par des grèves en Italie et l'interdiction de la ligne du Simplon (détournement de trains de marchandises vers l'axe du Saint-Gothard avec un nombre record de trains dans le tunnel de base).

L'Allemagne pose problème

Le trafic marchandise a aussi été plus ponctuel. Chez CFF Cargo, la ponctualité clientèle a ainsi gagné 2,2%, pour atteindre 90,2% (2024: 88%). Un progrès qui s'explique par la mise en place de «mesures ciblées», comme sur «la qualité de la production dans la gare de triage de Lausanne malgré le manque de personnel».

Dans ce secteur, les CFF se concentreront à l'avenir davantage sur le trafic par wagons complets isolés, ce qui devrait également avoir des effets positifs sur la ponctualité, selon eux.

Le trafic voyageurs international reste quant à lui un défi. Certains trains arrivent avec des retards en Suisse, en particulier en provenance d'Allemagne, ce qui a des répercussions sur la ponctualité chez nous. Afin d'y remédier, les CFF font faire demi-tour aux trains à la frontière lorsque cela s'avère nécessaire et mettent en service des trains de remplacement du côté suisse. (tam/ats)