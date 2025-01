Christoph Jauslin, chef de projet aux CFF, parle de la future quatrième voie à Zurich, le 28 janvier 2025. Image: KEYSTONE

Les CFF doivent économiser et les Romands risquent de trinquer

La Confédération met en discussion les aménagements ferroviaires et les fait réévaluer à cause d'un surcoût massif. Des projets sont menacés, notamment en Romandie. Voici la liste de ceux qui sont sauvés.



Stefan Ehrbar / ch media

Le timing des CFF était malheureux. Mardi matin, leurs spécialistes ont fait visiter aux journalistes un tunnel à Zurich. Celui-ci fait partie de l'extension de la gare RER de Stadelhofen et de l'étape d'aménagement 2035 (EA 2035). Les travaux, qui coûteront des milliards, devraient commencer en 2027, ont annoncé les experts en construction. Mais quelques heures plus tard, à Berne, le conseiller fédéral Albert Rösti (UDC) a bouleversé les plans du secteur: tous les grands projets d'extension du rail seront réévalués et pourraient ainsi être retardés pendant des années.

D'ici l'automne, le professeur de l'EPFZ Ulrich Weidmann examinera pour le département d'Albert Rösti tous les projets de l'EA 2035 ainsi que six projets qui doivent être réalisés lors d'une prochaine étape d'aménagement, comme le Herzstück de Bâle ou la gare souterraine de Lucerne. Il fournira une proposition sur les projets à prioriser.

Albert Rösti a changé les plans. Keystone

La Confédération veut faire des économies

L'une des raisons de cette manœuvre de freinage? La Confédération veut faire des économies. A partir de 2027, elle veut verser 200 millions de francs de moins par an dans le fonds d'infrastructure ferroviaire. Cela correspond à près de 15% des dépenses annuelles prévues pour les projets d'aménagement, peut-on lire dans les documents publiés mercredi sur le «paquet d'allègement 27». Cela présuppose «une réévaluation complète des coûts et de l'utilité des projets qui n'ont pas encore été mis en chantier».

La deuxième raison est le surcoût annoncé par l'Office fédéral des transports (OFT) en novembre 2024. Au lieu des seize milliards de francs approuvés par le Parlement, le paquet EA-2035 devrait désormais coûter 30 milliards. D'une part, les projets déjà approuvés par le Parlement renchérissent, d'autre part, des gares supplémentaires doivent être aménagées. Pour pouvoir réaliser l'offre promise, il faudra en outre procéder à des dizaines d'autres aménagements.

De gros projets en danger en Suisse romande

Si les coûts supplémentaires n'ont été connus que des années après que le Parlement a approuvé l'EA 2035, c'est parce que les CFF ont refait leurs calculs entre-temps en utilisant de nouvelles bases de planification.

Leur conclusion: l'offre promise ne peut pas être réalisée de manière stable avec les aménagements prévus. Trop peu de réserves sont prévues à cet effet et l'infrastructure a été surchargée de nouvelles offres. Sans aménagements supplémentaires, la ponctualité risque de se dégrader massivement, affirment les CFF.

Le professeur Ulrich Weidmann pourrait recommander de réaliser certains projets bien plus tard, tandis que d'autres pourraient être avancés. Cela ébranlerait l'ensemble du plan actuel. Presque tous les grands projets d'extension de l'EA 2035 sont inclus dans l'examen intitulé Projet '45, y compris les plus importants comme:

La liaison directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

L'aménagement de la gare de Stadelhofen.

L'extension entre Zurich et Winterthour avec le tunnel de Brütten.

Le tunnel de base du Zimmerberg II.

Les travaux sur les projets se poursuivent pendant l'examen, et il est tout à fait possible qu'ils soient réalisés comme prévu jusqu'à présent. Mais personne ne peut le garantir. Il y a une exception: les projets qui disposent déjà d'une décision d'approbation des plans de l'OFT sont exemptés de l'examen.

Cette autorisation de construire est délivrée par l'Office fédéral pour les projets ferroviaires. Ces projets seront donc de toute façon réalisés comme prévu. Selon les dernières prévisions de coûts finaux, ils coûteront environ 1,8 milliard de francs sans la TVA.

Double voie Grellingen-Duggingen: ce projet est déjà en cours de construction et permettra dès la fin de l'année d'assurer la cadence à la demi-heure en trafic grandes lignes entre Bâle et Bienne. Coût: environ 124 millions de francs.

Double voie Opfikon-Riet-Kloten et deuxième quai à la gare de Kloten Balsberg: cet aménagement permettra au RER zurichois de circuler tous les quarts d'heure entre Zurich et Kloten. La mise en service est prévue pour fin 2026, les coûts s'élèvent à environ 77 millions de francs.

Aménagement partiel du tunnel de base du Lötschberg: le tunnel de base du Lötschberg, long de 35 kilomètres, est ouvert à la circulation à deux voies sur quatorze kilomètres. Sur quatorze autres kilomètres, un tube est excavé mais n'est pas équipé pour l'exploitation ferroviaire. Il est prévu d'y remédier d'ici fin 2034 pour près de 1,2 milliard de francs. L'aménagement complet, qui comprend un deuxième tube sur les sept kilomètres restants, n'est pas encore en voie d'achèvement.

Nouvelle ligne Lugano Centro-Bioggio: une nouvelle ligne, exploitée par la société ferroviaire FLP, reliera Lugano à Bioggio. Les coûts s'élèvent à environ 260 millions de francs, les premiers trains semblables à des trams devraient circuler fin 2033.

Extension Zurich HB SZU: la partie de la gare de la compagnie ferroviaire SZU située dans la gare centrale de Zurich va être agrandie. Les lignes S4 vers la vallée de la Sihl et S10 vers l'Uetliberg s'y arrêtent. Les quais seront notamment rehaussés et un nouvel accès sera créé. La mise en service est prévue pour fin 2026, les coûts s'élèvent à environ 35 millions de francs.

Nouvel arrêt Bellinzona Piazza Indipendenza: le RER tessinois sera doté d'un nouvel arrêt fin 2031 pour environ 21 millions de francs.

Extension de la gare badoise de Bâle: de nouvelles rampes et gares permettront à la gare d'être prête pour l'avenir d'ici fin 2031. Coût: environ 34 millions de francs.

Croisement de Niederried (BE): les nouvelles voies sur le réseau du Zentralbahn doivent améliorer la stabilité et permettre la circulation de trains supplémentaires. Les coûts s'élèvent à environ cinq millions de francs et le projet devrait être achevé à la fin de cette année.

Soit aucun en Suisse romande.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci