La passerelle à 60 millions de cette gare CFF a un problème

Une passerelle provisoire est ouverte depuis une semaine à la gare de Bâle, mais elle reste presque vide, même aux heures de pointe, les accès étant spécialement «peu pratiques». Les autorités de Bâle-Ville cherchent une solution.

Lundi matin, 7h50: l'heure de pointe à la gare de Bâle CFF. Les pendulaires se pressent de leur quai vers la place de la gare centrale ou en direction du sud de la ville. Comme presque toujours, il y a foule. Mais à une centaine de mètres à l'ouest, la nouvelle passerelle provisoire offre un spectacle tout différent: à peine une dizaine de personnes s'y promènent tranquillement, loin de l'agitation habituelle.

La passerelle, inaugurée il y a un peu plus d'une semaine, a coûté environ 60 millions de francs. Selon les CFF, sa construction était indispensable: l'ancienne passerelle avait atteint ses limites de capacité et, sans cette nouvelle structure, la gare ne répondait plus aux normes de sécurité. Jusqu'à présent, la nouvelle passerelle a à peine allégé la circulation sur la passerelle principale.

Début et fin au milieu de nulle part

Les CFF prévoient une augmentation progressive de la fréquentation, estimant que les pendulaires doivent encore s'habituer à cette nouvelle offre. Mais la raison principale de la faible affluence est évidente, même pour les non-initiés: la nouvelle passerelle débouche de manière peu pratique, tant au nord qu'au sud des voies. Pour rejoindre l'arrêt de tram «Bahnhofeingang Gundeldingen», l'ancienne passerelle reste plus avantageuse, et pour l'arrêt IWB, le trajet à pied est trop long pour séduire vraiment les usagers.

La situation se complique vraiment du côté du bâtiment Herzog & de Meuron, à l'Elsässertor. L'édifice empêche un accès direct entre la passerelle et la Centralbahnstrasse, et inversement. Les voyageurs doivent ainsi faire un détour par l'aile ouest depuis l'escalier de la passerelle pour atteindre la sortie.

Coordinateur du nœud ferroviaire de Bâle pour le canton, Marco Galli confirme:

«C'est une sortie peu pratique»

Il aurait souhaité un passage direct entre l'aile ouest et l'Elsässertor. Cette demande avait d'ailleurs été formulée lors de la procédure d'autorisation du projet de passerelle provisoire. Mais, comme il l'explique, l'Office fédéral des transports avait rejeté cette requête.

La passerelle a un autre problème gênant

Si la faible praticité de l'ouvrage était déjà embarrassante, un autre point ne lui a pas fait bonne publicité. Alors que la plateforme était enfin inaugurée le dimanche 7 décembre, ce sont des fuites d'eau conséquentes qui se sont invitées, la SRF écrivait:

«A l'entrée, une petite cascade dévalait du toit et une grande flaque d'eau s'était formée au sol.»

Les CFF ont alors reconnu que la situation était évidemment désagréable pour les usagers et qu'ils allaient régler le problème dans les prochains jours, «des matériaux pour étanchéifier complètement la zone» manquaient encore pour l'inauguration, selon la communication des CFF à nos confrères.

Un autre accès à la gare CFF?

Le canton cherche désormais de nouvelles solutions pour améliorer l'accès à la gare. Il ne va toutefois pas aussi loin que dans des projets antérieurs, qui envisageaient même la démolition de l'Elsässertor. L'idée à l'étude serait de créer un passage à travers le bâtiment. Ce que confirme Marco Galli:

«Des discussions sont en cours avec les propriétaires concernant les premières réflexions de planification»

Le canton ne communique pas encore sur l'emplacement exact de ce passage, mais une chose est sûre: la passerelle provisoire devrait être prolongée pour que le projet voie le jour.

Sous le nom «Basel SBB West», les CFF et le canton prévoient de déplacer à terme le centre de la gare vers la vallée de la Birse. Le projet comprend notamment un nouveau pont, un accès direct aux quais depuis ce pont, ainsi qu'une nouvelle place de la halle du marché, destinée à devenir un second parvis de la gare. L'objectif est de désengorger la place de la gare centrale.

Selon les projections, au lieu des 78% de passagers qui transitent aujourd'hui par la place centrale, seulement 40% le feraient à partir de 2035. 17% des voyageurs utiliseraient alors la passerelle provisoire pour rejoindre la place de la halle, selon une étude de Simba Mobi.

D'ici 2035, la passerelle provisoire continuera probablement à être peu fréquentée. Et lorsque le futur accès aux quais via le pont Margarethen sera ouvert, ce dernier offrira à nouveau l'option la plus pratique pour rejoindre la ville depuis les voies, reléguant la passerelle provisoire à une position peu avantageuse.

