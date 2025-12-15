Les CFF prévoient d’ici 2050 une croissance de 34% des voyageurs en Suisse. Image: KEYSTONE

Ils veulent mettre fin à un «luxe inutile» dans les wagons CFF

Le mouvement jeune de l'Association transports et environnement souhaite l'abandon de la 1re classe CFF pour résoudre le manque de place aux heures de pointe. Un sondage révèle que 60% des jeunes interrogés soutiennent la démarche.

Plus de «Suisse»

Les pendulaires connaissent bien cette situation: ils rentrent dans un train bondé, font trente minutes debout et voient derrière une porte automatique un wagon de première classe quasiment vide.

Si certains cèdent et paient pour l'occasion un surclassement avec leur smartphone, d'autres n'ont pas cette possibilité. Et alors que toujours plus de Suisses prennent le train et que le réseau est saturé, il est souvent impossible d'augmenter le nombre de trains sur une ligne ou de wagons d'un convoi CFF.

Le mouvement jeune de l'ATE (Association transports et environnement) a une idée drastique pour «une augmentation immédiate des capacités, sans ajouter un seul train»: supprimer purement et «simplement» la 1re classe.

Car, alors que le coût du billet est près du double, la première classe ne génère pas les revenus que l'on pourrait imaginer. Pire, ce serait la seconde classe qui subventionnerait les places vides de la 1re. Selon un document interne des CFF cité par jeuneATE, «la surface utile en 2e classe génère 1,7 fois plus de recettes qu'en 1re classe». Voici qui «casse le mythe tenace que les recettes de la première classe financent le système des transports publics dans son ensemble», pour l'association.

Par ailleurs, 60% des jeunes âgés de 15 à 34 ans sont «favorables à la suppression de la première classe dans les transports publics», selon un sondage représentatif mené par Demoscope.

Dans certains wagons CFF, il n'y a que douze places. Keystone

Ils rejoignent ainsi la position de l'association jeuneATE qui a lancé une pétition à l'attention du conseiller fédéral Albert Rösti. Pétition qui a déjà reçu plusieurs milliers de signatures en un mois. Car pour eux:

«Il est scandaleux que les passagers déjà entassés comme des sardines, doivent également subventionner ce luxe inefficace.»

Les pétitionnaires réclament donc la fin de «ce luxe inutile pour quelques-uns, et de l'espace et du confort pour tous.» Du côté des CFF, la question n'est pas à l'ordre du jour. Interrogés par Blue News il y a un mois, ils répondaient.

«La première classe doit continuer à être proposée, car elle répond aux besoins de la clientèle qui souhaite plus de confort, de tranquillité ou une expérience de voyage plus agréable.»

Mais pour Peter Weihrauch, président de jeuneATE, ce sondage représentatif envoie un signal clair: «La jeunesse demande que les transports publics soient au service de tous au lieu de privilégier un cercle restreint de nantis.»

Il est néanmoins conscient du défi que représente l'abandon du système de classes en Suisse:

«Un seul sondage ne changera pas la loi. Chaque signature compte pour augmenter la pression sur Berne et les CFF pour qu’ils ne puissent plus nous ignorer.»



Vous en pensez quoi? On supprime la 1ère? Une idée qui mérite d'être étudiée. Ça soulève un problème, mais ce n'est pas la solution. ll faudrait réduire la taille de la 1ère et augmenter ses tarifs. Je ne prends que la voiture, de toute façon, les CFF sont trop chers. Viiiite, je signe. Voter Au total, 62 personnes ont participé à ce sondage.

(hun)