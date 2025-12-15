en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
CFF

60% des jeunes veulent supprimer la 1ère classe CFF en Suisse

Des voyageurs entrent dans un train ce lundi 9 decembre 2024 a la gare CFF de Renens. Le nouvel horaire CFF 2025 entrera en vigueur le dimanche 15 decembre. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
Les CFF prévoient d’ici 2050 une croissance de 34% des voyageurs en Suisse.Image: KEYSTONE

Ils veulent mettre fin à un «luxe inutile» dans les wagons CFF

Le mouvement jeune de l'Association transports et environnement souhaite l'abandon de la 1re classe CFF pour résoudre le manque de place aux heures de pointe. Un sondage révèle que 60% des jeunes interrogés soutiennent la démarche.
15.12.2025, 11:2915.12.2025, 11:29

Les pendulaires connaissent bien cette situation: ils rentrent dans un train bondé, font trente minutes debout et voient derrière une porte automatique un wagon de première classe quasiment vide.

Si certains cèdent et paient pour l'occasion un surclassement avec leur smartphone, d'autres n'ont pas cette possibilité. Et alors que toujours plus de Suisses prennent le train et que le réseau est saturé, il est souvent impossible d'augmenter le nombre de trains sur une ligne ou de wagons d'un convoi CFF.

Le mouvement jeune de l'ATE (Association transports et environnement) a une idée drastique pour «une augmentation immédiate des capacités, sans ajouter un seul train»: supprimer purement et «simplement» la 1re classe.

Coincés en 1ère classe, ils se font sanctionner par les CFF

Car, alors que le coût du billet est près du double, la première classe ne génère pas les revenus que l'on pourrait imaginer. Pire, ce serait la seconde classe qui subventionnerait les places vides de la 1re. Selon un document interne des CFF cité par jeuneATE, «la surface utile en 2e classe génère 1,7 fois plus de recettes qu'en 1re classe». Voici qui «casse le mythe tenace que les recettes de la première classe financent le système des transports publics dans son ensemble», pour l'association.

Par ailleurs, 60% des jeunes âgés de 15 à 34 ans sont «favorables à la suppression de la première classe dans les transports publics», selon un sondage représentatif mené par Demoscope.

Parmi les am�liorations et modernisations apport�es: un concept d&#039;�clairage repens�, une nouvelle sellerie, un nouveau rembourrage des si�ges, de nouvelles moquettes et de nouvelles tables lat�ra ...
Dans certains wagons CFF, il n'y a que douze places. Keystone

Ils rejoignent ainsi la position de l'association jeuneATE qui a lancé une pétition à l'attention du conseiller fédéral Albert Rösti. Pétition qui a déjà reçu plusieurs milliers de signatures en un mois. Car pour eux:

«Il est scandaleux que les passagers déjà entassés comme des sardines, doivent également subventionner ce luxe inefficace.»
Cette nouvelle carte CFF vise un type très spécifique de voyageurs

Les pétitionnaires réclament donc la fin de «ce luxe inutile pour quelques-uns, et de l'espace et du confort pour tous.» Du côté des CFF, la question n'est pas à l'ordre du jour. Interrogés par Blue News il y a un mois, ils répondaient.

«La première classe doit continuer à être proposée, car elle répond aux besoins de la clientèle qui souhaite plus de confort, de tranquillité ou une expérience de voyage plus agréable.»
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé

Mais pour Peter Weihrauch, président de jeuneATE, ce sondage représentatif envoie un signal clair: «La jeunesse demande que les transports publics soient au service de tous au lieu de privilégier un cercle restreint de nantis.»

Il est néanmoins conscient du défi que représente l'abandon du système de classes en Suisse:

«Un seul sondage ne changera pas la loi. Chaque signature compte pour augmenter la pression sur Berne et les CFF pour qu’ils ne puissent plus nous ignorer.»
Vous en pensez quoi? On supprime la 1ère?
Au total, 62 personnes ont participé à ce sondage.

(hun)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des centaines de manifestants dénoncent les économies fédérales
Samedi après-midi, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la Place fédérale à Berne pour protester contre les «coupes sombres» prévues par la Confédération et contre le réarmement, lors d’une manifestation organisée par les Jeunes communistes et autorisée par les autorités.
Des centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne contre la politique d'austérité de la Confédération et contre le réarmement. Organisée à l'appel des Jeunes communistes, elle avait été autorisée.
L’article