CFF: retards et suppressions entre Lausanne et Berne

Image d'archivesKeystone

Retards et suppressions sur cette ligne CFF en Suisse romande

Le trafic ferroviaire étaient restreint en gare de Puidoux ce mardi matin. Mais le dérangement a finalement été levé.
27.01.2026, 06:5127.01.2026, 07:50

Une restriction en gare de Puidoux (VD) a perturbé le trafic ferroviaire entre Lausanne et Berne ce mardi matin, annonçaient les CFF sur leur site.

Des «travaux exceptionnel»s étaient à l'origine de ce dérangement. Les lignes IC1, IR15, R7, R8, R9 et S41 étaient impactées.

Accusés de faire trop de bruit, les «trains qui secouent» testés par les CFF

La restriction a finalement été levée vers 7 heures. (jzs)

