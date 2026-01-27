Image d'archives Keystone

Retards et suppressions sur cette ligne CFF en Suisse romande

Le trafic ferroviaire étaient restreint en gare de Puidoux ce mardi matin. Mais le dérangement a finalement été levé.

Une restriction en gare de Puidoux (VD) a perturbé le trafic ferroviaire entre Lausanne et Berne ce mardi matin, annonçaient les CFF sur leur site.

Des «travaux exceptionnel»s étaient à l'origine de ce dérangement. Les lignes IC1, IR15, R7, R8, R9 et S41 étaient impactées.

La restriction a finalement été levée vers 7 heures. (jzs)