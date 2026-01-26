L'application CFF est touchée par une panne ce lundi. Keystone

Votre app CFF bugge? Voici ce qu'il faut faire

En raison d'une panne, certains voyageurs rencontrent des problèmes pour l'achat de billets. Les CFF confirment et donnent une solution temporaire.

Depuis lundi matin, un problème technique complique l'achat de billets dans les transports publics suisses. La connexion au site Internet swisspass.ch, à la boutique en ligne des CFF et à l'application mobile CFF n'était possible que de manière limitée.

Les spécialistes travaillent «d'arrache-pied» pour résoudre le problème technique, a déclaré Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF.

Image: DR

En attendant que celui-ci soit résolu, les billets peuvent être achetés sur les plateformes mentionnées «en tant qu'invité», c'est-à-dire sans connexion. Les billets sont également disponibles dans les centres de voyage des CFF ou aux distributeurs automatiques. Le personnel des trains a été informé.

Les détenteurs d'abonnements demi-tarif plus sont également touchés par cette panne technique et ne peuvent pas payer leurs billets avec leur crédit. Un remboursement de l'abonnement demi-tarif plus n'est pas prévu, a déclaré Zenhäusern. Selon la porte-parole, la cause de la panne n'est pas encore connue. (jzs/ats)