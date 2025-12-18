brouillard
Cette faille de l'application CFF trompe les usagers

Eine Frau vergleicht Streckenbillett und Sparbillett via SBB App auf ihrem Smartphone fuer die Strecke Zuerich-HB - Bern, fotografiert am Dienstag, 2. Juli 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler ...
Il faut être attentif lorsqu'on achète des billets pour d’autres personnes dans l’application CFF.Image: KEYSTONE

Cette faille de l'application CFF trompe les usagers

Les utilisateurs de l'application CFF achètent chaque mois par erreur quelque 4800 billets à double. Et le système ne prévient pas ce type de faux pas, ce qui suscite des critiques.
18.12.2025, 14:5818.12.2025, 14:58

Ça peut aller très vite. Lorsqu’on veut acheter un billet pour une autre personne dans l’application des CFF, il arrive qu’on en prenne un pour soi-même sans le vouloir, alors même qu’on en possède déjà un.

Selon le Beobachter, ces achats involontaires se produisent 4800 fois par mois. Le magazine cite le cas d’une personne qui a acheté deux cartes journalières pour la même date et pour la même personne. Elle reconnaît sa part de responsabilité, mais reproche aussi à l’application de ne pas signaler l’erreur.

La passerelle à 60 millions de cette gare CFF a un problème

Et elle est loin d’être la seule dans ce cas. Même l’Office fédéral des transports (OFT) réclame une solution. Celle-ci devait être mise en œuvre avant la fin 2024, comme le rapporte le Beobachter, citant une note issue d’un compte rendu de séance.

L’OFT souhaite ainsi éviter des amendes perçues comme injustes. Ces sanctions tombent notamment lorsque deux billets ont été achetés pour une seule personne au lieu de deux, laissant un voyageur sans titre de transport valable.

Une nouvelle fonction en 2026

Mais la fonction d’alerte se fait attendre depuis un an. «Cela concerne 0,04% de tous les billets vendus chaque mois via l’application mobile des CFF», explique au magazine Sabrina Schellenberg, porte-parole de la société ferroviaire, précisant qu'environ 12,5 millions de billets sont écoulés chaque mois. Et seuls les achats signalés a posteriori sont pris en compte.

La fonction n’a toutefois pas été abandonnée. Selon Sabrina Schellenberg, elle devrait être introduite au premier trimestre 2026. «Il est prévu qu’un message apparaisse avant l’achat pour indiquer qu’un billet existe déjà pour la même personne, pour le même trajet ou les mêmes zones, et pour le jour concerné ou la même période de validité.»

Les CFF sacrifient une ligne romande pour leur nouvel horaire

D’ici là, il ne reste qu’à réagir rapidement. Ce qui n’est pas toujours possible. Les personnes qui achètent un titre de transport en tant qu’invité doivent s’acquitter de 10 francs de frais en cas d’erreur. Les billets dégriffés ne sont quant à eux pas remboursés sans connexion au compte et, avec un login, seulement durant les 30 minutes qui suivent l'achat.

Pour les billets ordinaires, le montant est intégralement remboursé à condition d’être connecté. (vro/jzs)

Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
