La ligne CFF entre Nyon et Trélex coupée jusqu'à vendredi

La station de mesure de Nyon a enregistré les précipitations les plus importantes, avec 50 millimètres, tandis que des grêlons jusqu'à 5 cm de diamètre sont tombés sur le lac de Brienz dans l'Oberland bernois. (jah/ats)

Les intempéries qui ont frappé la Suisse romande dimanche jusqu'en début de soirée ont amené de fortes pluies, de la grêle et près de 18 000 éclairs. Elles ont particulièrement touché la région de Genève où des tronçons de route ont été inondés.

En raison des violents orages survenus dimanche, plus aucun train ne circule entre Nyon et Trélex (VD) sur la ligne de chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morex (NStCM). Des bus de remplacement ont été organisés pour les voyageurs. Le trafic doit reprendre vendredi, ont fait savoir les CFF lundi sur X.

Le train Nyon-Saint-Cergue-Morez (ici à La Givrine) ne circule momentanément plus sur le tronçon entre Nyon et Trélex (archives).

Le train Nyon-Saint-Cergue-Morez (ici à La Givrine) ne circule momentanément plus sur le tronçon entre Nyon et Trélex (archives). Image: KEYSTONE

En raison des violents orages, aucun train ne circule entre Nyon et Trélex dans la canton de Vaud. Des bus de remplacement sont en place. Reprise prévue vendredi, selon les CFF.

