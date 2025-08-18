Le trafic ferroviaire est interrompu entre Fribourg et Lausanne

Le trafic ferroviaire est interrompu ce matin entre Vauderens et Romont (FR).Image: KEYSTONE
Plusieurs trains circulant entre Fribourg et Lausanne ont été supprimés ce matin, suite à un accident de personne survenu sur cette ligne. La perturbation devrait durer jusqu'à 09h00.
18.08.2025, 07:3418.08.2025, 07:41
Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Fribourg est interrompu ce matin entre Vauderens et Romont (FR), indiquent les CFF. Un accident de personne en est la cause.
La restriction devrait durer jusqu'à 09h00 environ. Des retards, des suppressions et des déviations sont à prévoir, note encore l'ex-régie fédérale. Les lignes IC1, IR15 et S41 sont concernées.
Des bus de remplacement circulent entre les gares de Romont et Vauderens, ainsi qu'entre les gares de Romont et Palézieux. (asi)
L'actu en Suisse c'est par ici
Neige et CFF: «J'ai dû attendre deux heures à la gare, ce n’est juste pas possible»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Pourtant actrice majeure sur les scènes économique et politique internationales, pourquoi la Suisse n'est-elle pas prise au sérieux par Donald Trump?
Karin Keller-Sutter, présidente de la Confédération, avait fait une déclaration pleine de certitudes à des étudiants de l'Université de Saint-Gall le 3 avril: