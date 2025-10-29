assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Le Conseil fédéral réagit à la vague de violences dans les trains

Polizisten der Transportpolizei der SBB auf Patrouille am Zuercher Hauptbahnhof, aufgenommen am Donnerstag, 29. August 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Dix agressions par jour: Berne veut sécuriser les trains suisses.Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral réagit à la vague de violences dans les trains

Berne admet la montée des violences à bord, mais refuse les solutions jugées trop contraignantes.
29.10.2025, 16:3429.10.2025, 16:34

Le Conseil fédéral se dit prêt à élaborer, avec les entreprises de transport, un plan national de mesures pour renforcer la sécurité dans les trains suisses. Il l’annonce dans une réponse publiée mercredi à une intervention déposée au Conseil national. Le gouvernement soutient également l’idée de proposer des modifications législatives afin d’améliorer la sécurité à bord.

En revanche, il ne souhaite pas être tenu d’imposer aux compagnies ferroviaires des patrouilles systématiques de la police des transports sur les lignes jugées les plus dangereuses.

Les entreprises de transport restent responsables de la sécurité des passagers et du personnel, précise l’exécutif. Par ailleurs, il rejette deux des cinq demandes contenues dans la motion déposée par le conseiller national Piero Marchesi (UDC/TI).

Quel est le problème?

Dans son texte déposé en septembre, Piero Marchesi affirme que les agressions dans les trains sont «devenues un phénomène du quotidien alarmant». Selon les estimations des CFF, il se produirait environ dix agressions par jour contre le personnel de l’entreprise, soit quelque 3600 cas par an à l’échelle nationale.

10 employés CFF se font agresser chaque jour

De plus en plus souvent, il ne s’agit plus de simples insultes ou menaces, mais de coups de poing et d’autres actes de violence. Ces incidents surviennent principalement après 22 heures ou dans les premiers trains du matin. Les mesures internes des CFF sont «importantes, mais clairement insuffisantes», écrit l'élu fédéral.

Selon lui, il incombe à l’Etat d’assurer la protection du personnel et des voyageurs. La motion doit désormais être examinée par le Conseil national.

Quelles mesures existent?

Pour renforcer la sécurité de la police des transports, les CFF ont introduit en septembre 2024 des «bodycams» dans toute la Suisse. Depuis leur déploiement, les agressions contre les agentes et agents auraient diminué de 25 %, selon un premier bilan dressé en mai 2025 par les CFF.

L’entreprise a comparé le premier semestre d’utilisation avec la même période de l’année précédente. Un bilan définitif sur l’efficacité des caméras-piétons doit être présenté après une année complète d’usage.

La police des transports pourrait utiliser des Tasers

En décembre 2024, les deux Chambres fédérales avaient déjà approuvé l’équipement de la police des transports en pistolets à impulsion électrique, dits «tasers». (jah avec ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
6
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Ce canton romand veut devenir le «Qatar de la Suisse»
Le biogaz jurassien devient stratégique: il alimente bientôt le réseau suisse et vise l’autosuffisance.
Le Jura pourrait bien devenir un acteur majeur de la transition énergétique helvétique. Selon Le Quotidien Jurassien, Enrico Riboni, directeur d’Energie du Jura, l’affirme sans détour:
L’article