Une collision a perturbé le trafic CFF en Suisse

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Image d'archivesKeystone

Retards et suppressions étaient prévoir ce jeudi suite à un incident sur la ligne Lucerne–Olten. Plusieurs lignes ont été touchées.
04.12.2025, 09:2304.12.2025, 10:14

Ce jeudi matin, le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne Lucerne–Olten, entre Sursee et Nebikon. Selon les CFF, la cause était une collision avec un véhicule. D’après la police lucernoise, il n’y avait aucun blessé.

L’accident a eu d’importantes conséquences sur le trafic ferroviaire, y compris en Suisse romande. Les lignes IC21, IR15, IR26, IR27, RE24 et S29 étaient concernées et des retards et des suppressions étaient à prévoir.

Cette nouvelle carte CFF vise un type très spécifique de voyageurs

Vers 09h45, les CFF ont indiqué que le véhicule impliqué dans la collision avait été retiré, mais que la circulation des trains était toujours interrompue.

Une vingtaine de minutes plus tard, l'ex-régie fédérale a annoncé que «les travaux d’évacuation et de remise en état» étaient terminés et que la voie était à nouveau «praticable». Et de préciser:

«Dans la phase de démarrage, il peut encore y avoir des retards et des suppressions isolées»

(jzs)

