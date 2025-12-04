Une collision a perturbé le trafic CFF
Ce jeudi matin, le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne Lucerne–Olten, entre Sursee et Nebikon. Selon les CFF, la cause était une collision avec un véhicule. D’après la police lucernoise, il n’y avait aucun blessé.
L’accident a eu d’importantes conséquences sur le trafic ferroviaire, y compris en Suisse romande. Les lignes IC21, IR15, IR26, IR27, RE24 et S29 étaient concernées et des retards et des suppressions étaient à prévoir.
Vers 09h45, les CFF ont indiqué que le véhicule impliqué dans la collision avait été retiré, mais que la circulation des trains était toujours interrompue.
Une vingtaine de minutes plus tard, l'ex-régie fédérale a annoncé que «les travaux d’évacuation et de remise en état» étaient terminés et que la voie était à nouveau «praticable». Et de préciser:
(jzs)