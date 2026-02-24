ciel couvert11°
Les CFF évacuent 500 personnes d’un train bloqué dans un tunnel

Selon les CFF, le train est coincé dans le tunnel de Murgenthal.
Selon les CFF, le train est coincé dans le tunnel de Murgenthal.Image: keystone / watson

500 passagers bloqués dans ce tunnel CFF

Un Eurocity reliant Bâle à Milan est resté immobilisé mardi matin dans le tunnel de Murgenthal. Environ 500 passagers ont été évacués, avec deux heures de retard.
24.02.2026, 09:3824.02.2026, 09:38

Un train Eurocity transportant environ 500 personnes est resté immobilisé mardi matin dans le tunnel de Murgenthal. Après une attente prolongée, les passagers ont été acheminés vers Berne à bord d’un train d’extinction et de sauvetage.

Leur voyage s’est ainsi prolongé d’environ deux heures. La cause de la panne du matériel roulant sur la ligne Bahn 2000 entre Mattstetten et Rothrist n’était pas encore connue dans l’immédiat, a indiqué Fabienne Thommen, porte-parole des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), à la demande de l’agence de presse Keystone-SDA.

Le train concerné était l’EC 61 reliant Bâle à Milan. La panne est survenue à 7h15. Elle a eu d’importantes répercussions sur le trafic matinal entre Olten et Berne.

Les trains suivants ont été contraints de «faire demi-tour» et de rebrousser chemin, a précisé Mme Thommen. D’autres convois ont ensuite circulé via la ligne principale en passant par Burgdorf. Des retards d’environ un quart d’heure ont été enregistrés.

La perturbation a été résolue peu après 9 heures. L’Eurocity a finalement pu repartir de manière autonome en direction d’Olten, a encore indiqué la porte-parole. (jah)​

