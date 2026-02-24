ciel couvert13°
Groupe WhatsApp raciste: un policier viré à Lausanne

Un policier «afrodescendant» viré pour messages racistes à Lausanne

La justice vaudoise confirme le renvoi immédiat d’un agent lausannois pour des messages racistes et discriminatoires partagés avec ses collègues. Il renonce à saisir le Tribunal fédéral.
24.02.2026, 12:4924.02.2026, 12:56

L’affaire des groupes WhatsApp au sein de la police lausannoise connaît son épilogue pour l’un des agents concernés. Comme l’a révélé 24 Heures, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal confirme le licenciement immédiat prononcé en septembre 2025 par la Municipalité de Lausanne. Le policier, en poste depuis quinze ans, a décidé de ne pas recourir au Tribunal fédéral.

Ce scandale sur WhatsApp oblige Lausanne à réformer sa police

Entre 2016 et 2022, l’agent a partagé une quinzaine de contenus dans un groupe WhatsApp réunissant une cinquantaine de collègues. La CDAP retient notamment quatre messages à caractère raciste, dont des publications mentionnant «White poowweeerr» ou «La gestapo recrute», ainsi que le message: «un français maghrébin ou maghrébin de France», «même bordel». D’autres contenus visaient des femmes, des minorités ou des personnes en situation de handicap.

Le policier avait également relayé la photo dite du «pouce levé», montrant un collègue devant un graffiti «RIP MIKE», en hommage à Mike Ben Peter, décédé après une interpellation à Lausanne. La Cour ne se prononce pas sur cette image, une procédure pénale étant en cours.

L'image en question 👇

Image: screenshot RTS

Pour sa défense, l’agent invoquait l’humour et le contexte «multiculturel» du groupe. Il affirme ne pas comprendre les accusations de racisme, précisant être lui-même «d’origine afrodescendante». Les juges estiment au contraire que ces messages, diffusés dans un cadre au moins semi-professionnel, banalisent des propos discriminatoires et jettent un doute sur l’état d’esprit d’un policier en contact quotidien avec la population. Son avocat parle d’un homme «lessivé». (jah)

