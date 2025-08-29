Un ex des CFF accusé de «copinage» élu à un poste stratégique chez Migros

En décembre, l’ancien cadre des CFF Jürg Stöckli doit prendre la présidence de Migros Aar, la plus grande coopérative Migros de Suisse. Son élection s’accompagne de fortes attentes, notamment grâce à son expérience dans le milieu immobilier.

Florence Vuichard, Stefan Ehrbar / ch media

Tout s'est arrêté après seulement neuf mois. Jörg Blunschi a dû rendre la présidence de la branche, «afin d’éviter un dommage à Migros Aar», comme il l’avait déclaré lui-même au printemps dernier. Les critiques contre l’ancien manager vedette de Migros étaient incessantes. Avec des pertes de plusieurs millions, accumulées à la tête de la coopérative régionale zurichoise, et des aventures risquées à l’étranger, l'expérience s'était avérée bien trop douloureuse.

Migros Aar, qui s’étend sur les cantons d’Argovie, de Berne et de Soleure, a annoncé, ce vendredi matin, qu’elle avait trouvé un remplaçant. Début décembre, c'est donc Jürg Stöckli, 56 ans, qui devra prendre la présidence de la plus grande coopérative Migros de Suisse en termes de membres et de chiffre d'affaires. Après un spécialiste du commerce de détail, c’est donc un expert de l’immobilier qui arrive au poste.

Avocat, Jürg Stöckli est né en 1969. Image: Manuel Fischer/dr

Pendant huit ans, Jürg Stöckli a dirigé le département immobilier des CFF et, après son départ de l’ex-régie fédérale, il s’est constitué, en tant que consultant indépendant, un large portefeuille de mandats d’administrateur dans des sociétés immobilières. Il siège notamment dans les organes stratégiques d’Allreal, Markstein ou encore Namlha Real Estate.

Ce passage direct des CFF à plusieurs entreprises immobilières avait suscité des critiques. Blick avait parlé de «copinage à la suisse», Jürg Stöckli ayant accepté des mandats auprès de sociétés qui, justement, recevaient régulièrement des commandes des CFF. Il est, en effet, devenu membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés à qui il avait fait gagner des millions avec des mandats des CFF.



Migros Aar entend, elle, profiter de son réseau dans la branche immobilière et de la construction, renforcé par plusieurs mandats d’administrateur.

Selon son directeur, Reto Sopranetti, cette expertise immobilière, en plus de la longue expérience de direction de Jürg Stöckli, correspond exactement à ce dont Migros Aar a besoin pour mettre en œuvre sa stratégie nationale. Concrètement, il est prévu de construire 35 nouveaux supermarchés dans le périmètre de Migros Aar, d’ici 2030. Le défi est de taille. Jürg Stöckli a tenu un rôle important dans le développement de centres commerciaux dans les gares, ce qui lui donne aussi une expérience dans le commerce de détail.

4 milliards investis par les CFF dans l’immobilier

Entre 2010 et 2018, Jürg Stöckli, alors à la tête de CFF-Immobilier, a accéléré la transformation des gares en centres commerciaux. Elles ont été modernisées, agrandies, et des surfaces commerciale de premier plan ont été réservées à des locataires aisés. De nombreux terrains auparavant utilisés par les CFF ont également été réaménagés et agrémentés de surfaces commerciales et de logements. Les CFF ont investi plus de quatre milliards de francs dans l’immobilier sous sa direction. En termes de revenus locatifs, il a fait de l’entreprise fédérale le deuxième groupe immobilier de Suisse.

Ses pratiques ont toutefois suscité des critiques. L’exemple le plus emblématique reste le vaste projet Europaallee à Zurich, inauguré sous son mandat. Dès le départ, les CFF y ont loué des logements à des prix inaccessibles pour la plupart des habitants. Un appartement de 1,5 pièce coûtait ainsi déjà 2000 francs par mois il y a plusieurs années.

Néanmoins, durant son passage aux CFF, Jürg Stöckli passait pour un chef accessible, qui laissait à ses collaborateurs une marge de manœuvre relativement large.

Pour Migros Aar, un autre atout pourrait être que Jürg Stöckli sait, grâce à son expérience aux CFF, quel mélange de locataires est nécessaire pour qu’un centre commercial fonctionne. Dans ce domaine, la coopérative n’a pas toujours connu le succès. Ouvert en 2016 près de la gare de Berne, le centre Welle 7 n’avait ainsi pas répondu aux attentes durant ses premières années d'existence.

Recruté par des chasseurs de têtes

La direction de Migros Aar n’a pas voulu préciser combien de candidats Jürg Stöckli avait finalement devancés. Présenté comme «multiniveau et indépendant», le processus de recherche a été conduit par la société lucernoise spécialisée dans le recrutement d’administrateurs Verwaltungsrat Management. Le fait que Migros Aar soit désormais dirigée par deux Bernois d’âge presque identique relève du hasard. C'est ce qu'affirme Reto Sopranetti:

«Nous ne nous connaissions pas personnellement»

La candidature de Jürg Stöckli a été soutenu jeudi lors du conseil de coopérative, qui comprend 60 membres. A moins que les coopérateurs ne lancent des contre-candidatures, ce qui paraît peu probable, il sera élu pour le reste du mandat de son prédécesseur, qui court jusqu’à fin juin 2026. Ensuite, il devra, comme tous les autres membres du conseil d’administration de la coopérative régionale, être réélu pour la période suivante de deux ans.

Pour la suite de sa carrière, Jürg Stöckli entend conserver tous ses mandats immobiliers, ainsi que celui auprès de la compagnie d’assurances La Mobilière. En revanche, il renoncera à son mandat au conseil d’administration du groupe de restauration Tibits, afin «d’éviter de possibles conflits d’intérêts et d’avoir suffisamment de temps pour sa nouvelle tâche». De plus, il n’acceptera plus de nouveaux mandats.

Traduit de l'allemand par Joel Espi