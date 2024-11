Le demi-tarif Plus est jusqu'à présent un succès. Les petites maladies d'enfance doivent maintenant être éliminées. Image: KEYSTONE

Les CFF améliorent leur demi-tarif Plus

En décembre 2023, l'Alliance SwissPass a lancé le demi-tarif Plus, un abonnement à crédit. Ce produit à succès va connaître un changement décisif.

Elia Arianna Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le nom «demi-tarif Plus» donne l'impression qu'il s'agit d'une version étendue du célèbre abonnement demi-tarif. C'est d'ailleurs ce qui était prévu à l'origine, puisque le demi-tarif devait être directement intégré à l'offre de demi-tarif Plus. En raison de défis techniques, ce plan a été abandonné avant le lancement en décembre dernier. Le nom est toutefois resté.

Malgré son nom qui pourrait induire certains en erreur, l'abonnement a connu un démarrage remarquable. Comme l'a indiqué l'Alliance SwissPass à la demande du Tages-Anzeiger, l'offre a été vendue plus de 170 000 fois au 5 novembre 2024. A titre de comparaison, l'abonnement demi-tarif classique était utilisé par environ 3,3 millions de personnes fin octobre, alors que 431 000 AG étaient en circulation à la même date.



Le concept du demi-tarif Plus repose sur le versement d'un avoir, les clients recevant un bonus en fonction du montant. Par exemple, un versement de 800 francs donne droit à un avoir de 1000 francs et donc à un bonus de 200 francs, un versement de 1500 francs à un avoir de 2000 francs et un versement de 2100 francs à un avoir de 3000 francs. Pour les personnes de moins de 25 ans, les bonus sont même nettement plus élevés. Les avoirs sont valables pendant un an et à l'issue de la période d'un an, l'éventuel avoir restant est remboursé jusqu'à concurrence du montant versé.

Les modèles du demi-tarif Plus. Image: Alliance swisspass

Le renouvellement est simplifié

Une critique fréquente des utilisateurs concernait le renouvellement du demi-tarif Plus. Jusqu'à présent, l'abonnement ne pouvait être renouvelé que si l'avoir tombait en dessous de 30 francs. L'avoir ne pouvait également être ramené à zéro que si, par hasard, le prix du billet souhaité correspondait exactement à l'avoir restant. Le montant restant devait être versé sous forme de coupon, ce qui a provoqué la frustration de certains clients.

Ainsi, un passager qui avait acheté le demi-tarif Plus 3000 s'est récemment plaint sur la plate-forme des CFF qu'il devait réserver spécialement un trajet d'une valeur supérieure à 6 et inférieure à 35 francs pour que son crédit passe en dessous de la limite «magique» de 30 francs. Dans le cas contraire, il ne pourrait pas acheter un nouvel abonnement.

Comme Michaela Ruoss, porte-parole de l'Alliance SwissPass, l'explique à watson, il est désormais possible de charger un nouveau montant sur son demi-tarif Plus dès que l'on a entièrement utilisé le crédit du paquet en cours ou que l'on se trouve dans la phase de bonus. Le paquet demi-tarif Plus nouvellement acquis est alors automatiquement utilisable à partir du lendemain du rechargement et est à nouveau valable un an. Mais avant de puiser dans le nouveau crédit, le bonus restant de l'«ancien» paquet est utilisé.

Un exemple: Si l'on dispose encore d'un budget de 25 francs sur son ancien demi-tarif Plus, mais que l'on souhaite acheter un billet de 50 francs, la totalité des 25 francs de l'ancien abonnement sera désormais utilisée, puis le crédit du nouvel abonnement sera directement entamé. Ainsi, le paiement compliqué du montant restant n'est plus nécessaire.

Comme les CFF l'ont communiqué par mail, la prolongation automatique des abonnements est supprimée. A la place, les utilisateurs seront libres de prolonger eux-mêmes leur crédit selon leurs besoins. Selon Alliance SwissPass, une grande partie de la clientèle utilise de toute façon l'avoir en l'espace de quelques mois.