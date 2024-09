«Sparikon» gilt beim Halbtax PLUS auch bei der Abo-Verlängerung. Bild: keystone

Wie ich bei der Verlängerung des Halbtax-PLUS-Abos meine Nerven fast verlor

Seit diesem Jahr nutze ich das Halbtax-PLUS-Abo für den öffentlichen Verkehr. Eine super Sache. Aber dann hatte ich mein Guthaben fast aufgebraucht und wollte mein Abo verlängern.

Seit dem 12. Dezember 2023 gibt es in der Schweiz das Halbtax-PLUS-Abonnement. Das neue Angebot von Alliance SwissPass verspricht flexibles Reisen, kombiniert mit Sparen. Nach den ersten Monaten kann ich sagen: Das stimmt. Der Spass hörte dann allerdings beim Verlängern des Abos auf.

Wobei: Verlängern ist das falsche Wort. Es ist mehr ein: Altes Abo kündigen, neuen Vertrag abschliessen. Aber von Anfang an.

Da ich unregelmässig im Büro arbeite und allgemein immer wieder mit dem Öffentlichen Verkehr in der Schweiz unterwegs bin, kaufte ich mir per 1. Januar 2024 ein Halbtax-PLUS-Abo. Ich entschied mich für die mittlere Variante (siehe Infobox). In zwölf Monaten würde ich sicher für 2000 Franken die SBB nutzen. Schon acht Monate später zeichnete sich ab, dass ich das Guthaben viel früher aufbrauchen werde. Ich informierte mich darum vor einigen Wochen, wie ich das Abo verlängern kann.

Grundsätzlich muss man warten, bis das Guthaben unter 30 Franken fällt. Dann kann man sich dieses auszahlen lassen und ein neues Abo abschliessen. Ein fliessender Übergang ist nicht möglich.

Mit anderen Worten: Wenn du noch 31 Franken übrig hast, dein nächstes Billett aber 54 Franken kostet, dann kannst du nur 31 Franken mit dem (alten) Halbtax-PLUS-Abo bezahlen. Die restlichen 23 Franken nicht mit diesem Bonusprogramm, auch nicht, wenn du grad wieder ein Halbtax-PLUS-Abo lösen willst. Doof, dachte ich. Aber dann ziele ich so, dass mir das nicht passiert.

Für diesen Artikel schreibe ich die Medienstelle an. Alliance-SwissPass-Mediensprecherin Michaela Ruoss sagte: «Wir entwickeln das Produkt laufend weiter. Ziel ist es unter anderem, dass unsere Kund/innen ihr Guthaben unterjährig selbstständig aufladen können, sobald sich das aktuelle Halbtax-PLUS-Guthaben in der Bonusphase befindet. Dann lässt sich mit einem Klick ein neues, zusätzliches Halbtax-PLUS-Paket mit gleicher Guthabengrösse generieren und im bestehenden Halbtax-PLUS-Vertrag anlegen.» Einen Termin für diese Funktion nennt sie nicht.

Vor wenigen Tagen hatte ich noch 21 Franken auf dem alten Halbtax PLUS. Zeit, sich ernsthaft um die Verlängerung zu kümmern. Ich wollte also die 21 Franken rückerstatten lassen.

Im Swisspass-Konto erfuhr ich, dass ich meine IBAN-Nummer angeben müsse. Cool, dachte ich. Dann wird mir der Betrag überwiesen. Eigentlich wollte ich die Auszahlung online veranlassen. Aber beim Formular stand etwas von einer Bearbeitungszeit von 7 bis 10 Tagen. Viel zu lange für mich, weil ich das Abo zwei Tage später wieder nutzen wollte. Also rief ich an (die zweite aufgeführte Option).

Die Contact-Center-Mitarbeiterin erklärte mir, dass sie jetzt das alte Billett kündigen könne und mir das restliche Geld als Gutschein schickt. Ich könne dann am nächsten Tag das neue Abo beantragen und wiederum ab Mitternacht sei dieses dann bereit. Gesagt, getan.

Als ich das neue Abo bezahlen wollte, sah ich, dass man da auch Gutscheine einlösen kann. Allerdings klappte dies mit meinem nicht. Auf Anfrage teilte mir das Contact Center mit: «Da ein Kauf auf SBB Mobile mit gemischten Zahlungsmitteln technisch noch nicht möglich ist, bieten wir den Coupon in Rahmen einer Kulanzlösung für den Restbonus an.»

Dieser werde gar aufgerundet (in meinem Fall 25 statt 21 Franken). Nutzen kann ich den Gutschein für praktisch alle Ticketkäufe bei der SBB – ausser für das Halbtax PLUS. Aber wenn ich sowieso wieder ein Halbtax-PLUS-Abo kaufe und so alle Billettkäufe tätige, was soll ich dann mit dem Gutschein? Die Antwort aus dem Contact Center: «Wir sind uns bewusst, dass der Umtausch-Prozess eines Halbtax-PLUS-Pakets eher umständlich erfolgt. Eine simplere Lösung wird derzeit erarbeitet und in Zukunft dürfte das Prozedere vereinfacht werden.»

Michaela Ruoss erklärt: «Dieser Gutschein lässt sich nur an den Kauf von Billetten anrechnen, die man mit Halbtax PLUS kaufen kann. Dies stellt sicher, dass das Guthaben vollständig für den Kunden nutzbar ist. Unseren Kund/innen steht seit einigen Tagen die Teilzahlungsfunktion auf SBB.ch zur Verfügung. Beim Billettkauf kann in diesem Fall neben dem Halbtax PLUS ein weiteres Zahlmittel genutzt werden.» Auf diese Möglichkeit wurde ich vom Contact Center nicht hingewiesen.

So funktioniert das Halbtax PLUS Das Halbtax PLUS wird in drei Versionen angeboten: Erwachsene bezahlen 800, 1500 oder 2100 Franken und erhalten 1000, 2000 oder 3000 Franken Guthaben für Billette. Wird der Betrag bis Ende Jahr nicht vollständig aufgebraucht, wird der Rest zurückerstattet, der Rabatt jedoch verfällt. Ein herkömmliches Halbtax-Abo ist nicht enthalten. Weitere Informationen dazu findest du hier.

Das Halbax PLUS sei eine neue Art des Zahlungsmittels, die Implementierung sowie Ausführungen von technischen Prozessen stelle IT-mässig eine Herausforderung dar. Ich staune über die Antwort. Schliesslich ist die SBB ja nicht irgendein Start-Up mit maximal einem IT-Spezialisten und plötzlich gewachsen. Der Erfolg des Halbtax PLUS zeichnete sich spätestens im Frühsommer ab und ich hätte von der SBB jetzt erwartet, dass man IT-mässig jemanden findet – oder eh längst im Team hat –, der da zeitnah eine Lösung bereitstellt.

Michaela Ruoss schreibt dazu: «Damit Kund/innen vom neuen Angebot Halbtax PLUS möglichst schnell profitieren konnten, hat man sich beim Go-Live für eine Version mit den Basisfunktionen entschieden.»

Wie auch immer. Ich frage, ob man mir das Restguthaben auch auszahlen könne. Schliesslich musste ich ja die IBAN-Nummer angeben. Die Antwort: «Eine Auszahlung ist nicht vorgesehen, da es sich um den Anteil im Bonus-Segment handelt, der nicht aktiv einbezahlt wurde bei der Vertragserstellung.» Immerhin wird mir angeboten, dass der Betrag bei meiner nächsten Halbtax-Abo-Verlängerung angerechnet werden kann. Was ich gerne annehme.

Alliance SwissPass sagt dazu: «Eine allfällige restliche Kundeneinlage zahlen wir jeweils wie IBAN aus. Den Bonus zahlen wir tarifarisch nie aus. Er verfällt, wenn man ihn nicht innerhalb des Abonnementsjahres nutzt.»

Doch zurück zu meinem neuen Halbtax PLUS. Tatsächlich kann ich am frühen Morgen den neuen Vertrag abschliessen und erhalte nach der Bezahlung die Bestätigung, dass ich das Ticket «ab sofort» nutzen kann. Leider hat das meine App noch nicht mitgekriegt und sagt mir, das Guthaben sei noch nicht einbezahlt. Ich beende die App mehrmals, öffne sie neu, mache Reloads – nichts ändert sich. Auch über drei Stunden später nicht.

Michaela Ruoss antwortet auf Anfrage: «Im Normalfall ist das Guthaben nach erfolgter Einzahlung jeweils am Folgetag nutzbar. In Ausnahmefällen kann es aus technischen Gründen bis zu 24 Stunden dauern, bis das Guthaben ersichtlich ist.»

Auf erneute Nachfrage schreibt das Contact Center: «So wie wir im System sehen, ist mit Ihrem neuen Halbtax PLUS alles in Ordnung. Können Sie sich bitte einmal ausloggen und nach dem Login nochmals versuchen.» Tatsächlich ist dies die Lösung. Und gleichzeitig der letzte «eher umständliche» Akt auf meinem Weg zur Abo-Verlängerung. Statt den erhofften maximal zehn Minuten dauerte es knapp zwei Tage.