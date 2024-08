Les CFF veulent bannir les trains qui secouent et voici comment

Fini, les à-coups dans les trains circulant sur les grandes lignes. Les CFF veulent enrayer ce problème d'ici 2030.

Les trains à deux étages ne devraient plus du tout secouer les voyageurs sur les grandes lignes d'ici 2030. Image: KEYSTONE

Les trains à deux étages du trafic grandes lignes (FV-Dosto) circulent depuis une dizaine d'années maintenant. Et au cours de cette période, ce modèle n'a cessé de faire parler de lui. Livraisons tardives, pannes, défaillances et surtout: caractéristiques de conduite instables. En d'autres termes: les FV-Dosto secouent leurs passagers.

Cela doit désormais cesser, c'est pourquoi les CFF veulent moderniser les convois. Si leur fiabilité a augmenté, il reste une marge de progression au niveau du confort de transport, affirme la compagnie. «L'objectif est que le train roule plus calmement, que les secousses et les oscillations que l'on ressent parfois disparaissent en partie ou complètement», explique la porte-parole Sabrina Schellenberg à la SRF.

Coûts de modernisation à assumer

Les CFF souhaitent, dans un premier temps, transformer les 62 engins concernés. En collaboration avec Alstom, les chemins de fer développent des prototypes qui comprennent des bogies améliorés.

Il y a deux ans déjà, les CFF annonçaient qu'ils renonçaient à une technologie spécialement développée pour eux: la compensation du roulis. Celle-ci avait été installée à l'époque dans le but d'incliner les trains et d'accélérer le passage dans les courbes. Mais elle s'est révélée insatisfaisante. C'est pourquoi il est désormais question d'optimiser le bogie sans cette compensation afin d'améliorer le silence de fonctionnement et donc «le confort de conduite».

Alstom soutient ce développement, mais les CFF paieront quant à eux la transformation de leur poche. Ils n'ont pour l'heure pas indiqué ce qu'il en coûtera.

Le premier prototype de train plus silencieux devrait être achevé en 2025. Objectif: avoir banni toutes les secousses d'ici 2030.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)