Le trafic ferroviaire est perturbé en Suisse romande ce mardi.

Les CFF annoncent une probable reprise du trafic pour mercredi

Après l'incendie survenu dimanche soir et la paralysie ferroviaire qui s'en est suivie, les trains devraient à nouveau circuler normalement dès mercredi entre Lausanne et Renens.

Les travaux à effectuer sur la quarantaine de câbles touchés en gare de Lausanne se déroulent à un rythme soutenu et avancent bien. Les trains circuleront probablement à nouveau sans restriction entre Lausanne et Prilly-Malley à partir de mercredi dès le début du service, ont annoncé les CFF mardi.

D’ici là, deux trains spéciaux circuleront chaque heure dans les deux directions entre Lausanne et Renens, de même que de nombreux bus de remplacement. Les voyageurs doivent compter en moyenne avec une demi-heure de retard.

Selon les premières informations, un engin pyrotechnique jeté d’un train de supporters est à l’origine de l’incendie des câbles, rappellent les CFF. (jzs/ats)