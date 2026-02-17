ciel couvert
Le trafic CFF devrait reprendre sans restriction mercredi

Un train CFF en direction de Renens est arrete ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie d&#039;une quarantaine de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre Laus ...
Le trafic ferroviaire est perturbé en Suisse romande ce mardi.Image: KEYSTONE

Les CFF annoncent une probable reprise du trafic pour mercredi

Après l'incendie survenu dimanche soir et la paralysie ferroviaire qui s'en est suivie, les trains devraient à nouveau circuler normalement dès mercredi entre Lausanne et Renens.
17.02.2026, 12:2117.02.2026, 12:26

Les travaux à effectuer sur la quarantaine de câbles touchés en gare de Lausanne se déroulent à un rythme soutenu et avancent bien. Les trains circuleront probablement à nouveau sans restriction entre Lausanne et Prilly-Malley à partir de mercredi dès le début du service, ont annoncé les CFF mardi.

D’ici là, deux trains spéciaux circuleront chaque heure dans les deux directions entre Lausanne et Renens, de même que de nombreux bus de remplacement. Les voyageurs doivent compter en moyenne avec une demi-heure de retard.

Incendie CFF: Vaud et Genève infligent des sanctions

Selon les premières informations, un engin pyrotechnique jeté d’un train de supporters est à l’origine de l’incendie des câbles, rappellent les CFF. (jzs/ats)

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
